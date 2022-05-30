Українці ризикують повторити помилку росіян
Багато хто розганяє «зраду», говорить про здачу територій
Нині маленьке свято
Росія уже втратила у війні з Україною більше вояків, ніж СРСР у війні з Афганістаном і постсовєцька імперська Росія в усіх конфліктах після цього разом взятих у сумі.
Демілітаризація в дії.
Однак не потрібно недооцінювати ворога.
Росія вже зробила цю помилку на першому етапі війни, тотально недооцінивши волю української нації до спротиву.
Зараз практично всі свої сили і бойову потужність ворог сконцентрував на вузькій ділянці фронту від Ізюму до Бахмуту, сформувавши перевагу в живій силі і кратну перевагу в засобах ураження, оззброєнні і техніці.
Тепер Росія намагається просто витискати українських оборонців, випалюючи все живе.
Думаю, жодна армія світу в цій ситуації не витримала б, оособливо при такій перевазі в «залізі».
А українці тримаються.
Багато хто розганяє «зраду», говорить про здачу територій.
Я думаю що в цій стратегії і в мистецтві війни, коли треба обирати чим жертвувати полем чи фігурою, рішення ухвалюються достатньо правильні в існуючих умовах.
У вкрай секуляризованому світі, втрати віри, нині все ж свято – Український Давид попри прогнози, шанси та рейтинги, спокійно робить свою справу – вправно б’є Голіафа.
А щоб свято було великим, а 30 тисяч подесятирилися, війна має стати тотальною для всієї нації.
На якій й би ділянці фронту хто б не був..
І тоді Перемога обов’язково Буде!
Джерело: Блог Юрія Сиротюка