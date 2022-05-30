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    Думки вголос

    Українці ризикують повторити помилку росіян

    Рашисти думали, що зможуть легко захопити Україну - Українці ризикують повторити помилку росіян
    Рашисти думали, що зможуть легко захопити Україну
    фото з відкритих джерел

    Багато хто розганяє «зраду», говорить про здачу територій

    Нині маленьке свято

    Росія уже втратила у війні з Україною більше вояків, ніж СРСР у війні з Афганістаном і постсовєцька імперська Росія в усіх конфліктах після цього разом взятих у сумі.

    Демілітаризація в дії.

    Однак не потрібно недооцінювати ворога.

    Росія вже зробила цю помилку на першому етапі війни, тотально недооцінивши волю української нації до спротиву.

    Зараз практично всі свої сили і бойову потужність ворог сконцентрував на вузькій ділянці фронту від Ізюму до Бахмуту, сформувавши перевагу в живій силі і кратну перевагу в засобах ураження, оззброєнні і техніці.

    Тепер Росія намагається просто витискати українських оборонців, випалюючи все живе.

    Думаю, жодна армія світу в цій ситуації не витримала б, оособливо при такій перевазі в «залізі».

    А українці тримаються.

    Багато хто розганяє «зраду», говорить про здачу територій.

    Я думаю що в цій стратегії і в мистецтві війни, коли треба обирати чим жертвувати полем чи фігурою, рішення ухвалюються достатньо правильні в існуючих умовах.

    У вкрай секуляризованому світі, втрати віри, нині все ж свято – Український Давид попри прогнози, шанси та рейтинги, спокійно робить свою справу – вправно б’є Голіафа.

    А щоб свято було великим, а 30 тисяч подесятирилися, війна має стати тотальною для всієї нації.

    На якій й би ділянці фронту хто б не був..

    І тоді Перемога обов’язково Буде!

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    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Українці ризикують повторити помилку росіян