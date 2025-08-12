Малюк розповів про унікальні дронно-штурмові операції на фронті

За словами Малюка, підрозділи СБУ застосовують новітню тактику ведення бою

Служба безпеки є одним із флагманів Сил оборони щодо deep strike – далекобійних ударів безпілотними системами. За весь час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ уразили понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ. Про це голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк заявив в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Ми передусім думаємо, як правильно спрацювати в інтересах фронту і підтримати солдата, який перебуває на передовій позиції. Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу: це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти. Ми б'ємо також нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє міністерство оборони брудними рублями. Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій «А» СБУ», – підкреслив Василь Малюк.

Серед прикладів успішних уражень, які мали великий вплив на ситуацію на фронті, голова Служби назвав удар по ворожому складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець, де під час однієї операції було знищено половину всіх запасів 120-мм мін рашистів.

«Там було 160 тис. тонн ворожих боєприпасів, половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120-ма дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони. Взагалі тут, як і в багатьох інших питаннях, головне – наша єдність. І коли об’єднують зусилля СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР, ССО, СЗР, прикордонники, то у нас виходять унікальні операції», – зазначив генерал-лейтенант Василь Малюк.

Серед іншого, за словами очільника спецслужби, підрозділи СБУ застосовують новітню тактику ведення бою, зокрема, проводячи унікальні дронно-штурмові операції. Одним із перших прикладів застосування такої тактики стала спецоперація СБУ на Курщині.

«Минулого року був штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад сто військовослужбовців РФ. Там були і ахматівці, і офіцери, й інший доволі підготовлений ворожий особовий склад. Спершу ми проводили дронову підготовку. Тобто, в кожен отвір цього ротного опорного пункту залітали своїми засобами. Ми також працювали наземними роботизованими комплексами, а потім бійці пішли на штурм малими групами, над якими також «висіли» наші FPV. Як тільки була відповідна загроза і вогневий контакт, терміново туди вже били цими дронами», – розповів Василь Малюк.

За його словами, під час цього штурму було взято у полон 102 військовослужбовці РФ, ще понад 20 – було ліквідовано. Зараз Служба безпеки активно проводить такі дронно-штурмові операції по всій лінії фронту.

До слова, також Василь Малюк поділився низкою курйозних моментів, що траплялися як на етапі підготовки, так і безпосередньо під час проведення спецоперації «Павутина».