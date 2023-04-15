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П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)
П'ятирічний хлопчик показав, де в нього на городі росте полуниця
фото: скріншот з відео

Хлопчик розповів, що не хворіє на зіркову хворобу, бо на городі ще повно роботи

П'ятирічний Матвій Брус, який нещодавно став популярний завдяки фразі «Скоро вже буде Паска», розповів, що мріє стати танкістом або фермером. На цей момент відео набрало 31 мільйон переглядів у соцмережах.

Тато хлопчика фермер та блогер Володимир Брус розповів, що здогадувався, що хлопчик колись стане популярним.

«Він дуже хоче зніматися, він бачить як я це роблю, і теж хоче, він не боїться камери, не соромитися, поводитися доволі відкрито, навіть мені якось ніяково», – розповів він.

Також фермер відзначив, що після того, як відео стало популярним, замовлень побільшало. Хоч, за словами Володимира Бруса, додаткової реклами не потребували.

«Люди ображаються, бо тепер не встигаємо виконувати замовлення», – сказав тато п'ятирічного хлопчика

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Теги: фермер блогер відео Великдень 2023

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