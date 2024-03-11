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Кремль вигадав спосіб «перевиховання» викрадених РФ українських дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль вигадав спосіб «перевиховання» викрадених РФ українських дітей
Тепер перед російськими вчителями стоїть завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності» викрадених з України дітей
фото ілюстративне

У міністерстві освіти Росії складають методичну базу щодо перевиховання українських дітей

Російська влада створює систему «перевиховання» та цифрового контролю над українськими дітьми, які були незаконно вивезеними з України до Росії після початку повномасштабної війни. Кремль намагається сформувати в них «російську ідентичність». Про це йдеться у розслідуванні російського видання Meduza.

«Точна кількість українських дітей, насильно вивезених за час війни в Росію, невідома – за даними Києва, йдеться майже про 20 тисяч. Російські чиновники вмовляють українців забути про батьківщину – і переконують, що батьки ніколи не приїдуть, щоб забрати їх додому. Влада впевнена, що зможе «перевиховати» вкрадених дітей», – йдеться у публікації.

У міністерстві освіти Росії складають методичну базу щодо перевиховання українських дітей. У цьому корпусі документів йдеться про те, що серед українських підлітків поширена «деструктивна ідеологія».

Тепер перед російськими вчителями стоїть завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей», – йдеться у документах.

Наведено в них приклади подібної «переорієнтації». Наприклад, розповідається про якусь школярку із Запоріжжя, яка опублікувала в соцмережах «відео спалення російського прапора з антиросійськими коментарями» – і одразу стала фігуранткою кримінальної справи.

Запобігти подібним «деструктивним проявам» проявів в українських дітей можна на ранніх стадіях, вважають у російському відомстві. Насамперед – одразу після того, як їх вивезли з України. Як йдеться у спеціально розробленій методичці «Супровід підлітків, які прибули із зон ведення бойових дій», такі діти можуть виявляти «протест», «примхливість», «недовіру до дорослих», агресивно поводитися, висловлювати «ідеї особистої переваги» – а також загалом «зазнавати труднощів у тому, щоб дивитися на ситуації, що виникають, очима нейтрального спостерігача».

Видання зазначає, що вивезених з України дітей у міністерстві освіти бояться. Між собою співробітники відомства, навіть на рівні керівництва, іноді називають цих підлітків «потенційними терористами», які «можуть почати протидіяти» російській владі.

Уповноважена з прав дітей за президента Росії Марія Львова-Бєлова наполягає, що росіяни не можуть усиновити дитину з «нових регіонів». «Тільки опіка чи прийомна сім'я» (щоб дитину можна було повернути рідним), запевняє вона. Це не правда.

У структурі міносвіти працює Федеральний підлітковий центр (ФЦ РПСП), який координує ідеологічну роботу з підлітками поза школами. Тільки витрати на відрядження співробітників ФЦ РПСП становлять мільйони рублів: на ці гроші проводяться «інтеграційні інтенсивні» для підлітків.

Також зазначається, що центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища (АНО ЦИСМ) - айті-компанія, заснована за дорученням путіна і яка отримала мільярди рублів з бюджету, - стежить за українськими дітьми в інтернеті. Її розробки, ймовірно, дозволяють «деанонімізувати» сторінку будь-якої дитини та проаналізувати її аж до лайків - у результаті дитині надається «коефіцієнт деструктивності» та «коефіцієнт опозиційності».

Нагадаємо, голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін заявив, що Росія вивезла близько 700 тис. українських дітей на свою територію. 

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Теги: діти депортація росія

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