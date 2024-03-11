Кремль вигадав спосіб «перевиховання» викрадених РФ українських дітей

Тепер перед російськими вчителями стоїть завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності» викрадених з України дітей

У міністерстві освіти Росії складають методичну базу щодо перевиховання українських дітей

Російська влада створює систему «перевиховання» та цифрового контролю над українськими дітьми, які були незаконно вивезеними з України до Росії після початку повномасштабної війни. Кремль намагається сформувати в них «російську ідентичність». Про це йдеться у розслідуванні російського видання Meduza.

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«Точна кількість українських дітей, насильно вивезених за час війни в Росію, невідома – за даними Києва, йдеться майже про 20 тисяч. Російські чиновники вмовляють українців забути про батьківщину – і переконують, що батьки ніколи не приїдуть, щоб забрати їх додому. Влада впевнена, що зможе «перевиховати» вкрадених дітей», – йдеться у публікації.

У міністерстві освіти Росії складають методичну базу щодо перевиховання українських дітей. У цьому корпусі документів йдеться про те, що серед українських підлітків поширена «деструктивна ідеологія».

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Тепер перед російськими вчителями стоїть завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей», – йдеться у документах.

Наведено в них приклади подібної «переорієнтації». Наприклад, розповідається про якусь школярку із Запоріжжя, яка опублікувала в соцмережах «відео спалення російського прапора з антиросійськими коментарями» – і одразу стала фігуранткою кримінальної справи.

Запобігти подібним «деструктивним проявам» проявів в українських дітей можна на ранніх стадіях, вважають у російському відомстві. Насамперед – одразу після того, як їх вивезли з України. Як йдеться у спеціально розробленій методичці «Супровід підлітків, які прибули із зон ведення бойових дій», такі діти можуть виявляти «протест», «примхливість», «недовіру до дорослих», агресивно поводитися, висловлювати «ідеї особистої переваги» – а також загалом «зазнавати труднощів у тому, щоб дивитися на ситуації, що виникають, очима нейтрального спостерігача».

Видання зазначає, що вивезених з України дітей у міністерстві освіти бояться. Між собою співробітники відомства, навіть на рівні керівництва, іноді називають цих підлітків «потенційними терористами», які «можуть почати протидіяти» російській владі.

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Уповноважена з прав дітей за президента Росії Марія Львова-Бєлова наполягає, що росіяни не можуть усиновити дитину з «нових регіонів». «Тільки опіка чи прийомна сім'я» (щоб дитину можна було повернути рідним), запевняє вона. Це не правда.

У структурі міносвіти працює Федеральний підлітковий центр (ФЦ РПСП), який координує ідеологічну роботу з підлітками поза школами. Тільки витрати на відрядження співробітників ФЦ РПСП становлять мільйони рублів: на ці гроші проводяться «інтеграційні інтенсивні» для підлітків.

Також зазначається, що центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища (АНО ЦИСМ) - айті-компанія, заснована за дорученням путіна і яка отримала мільярди рублів з бюджету, - стежить за українськими дітьми в інтернеті. Її розробки, ймовірно, дозволяють «деанонімізувати» сторінку будь-якої дитини та проаналізувати її аж до лайків - у результаті дитині надається «коефіцієнт деструктивності» та «коефіцієнт опозиційності».

Нагадаємо, голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін заявив, що Росія вивезла близько 700 тис. українських дітей на свою територію.