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Пашинський у СІЗО та демобілізація строковиків. Головне за 26 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пашинський у СІЗО та демобілізація строковиків. Головне за 26 лютого
фото з відкритих джерел

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала підозрюваному екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід

Пашинський у СІЗО, Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків, парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. «Главком» склав добірку новин 26 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу. За ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

Угорщина була єдиною країною НАТО, яка до сьогодні не ратифікувала заявку на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.

Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 лютого, підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків. Зокрема, в остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

Пашинський у СІЗО

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталя Мовчан обрала підозрюваному народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці (до 25 квітня).

Окремо суддя зазначила, що підозрюваний може вийти на волю (з київського СІЗО), якщо внесе грошову заставу. Йдеться про суму 272,5 млн грн.

Угорський парламент обрав нового президента

Парламент Угорщини обрав нового президента країни – ним став кандидат від керівної коаліції «Фідес-Кднп» Тамаш Шуйок. На початку лютого його попередниця, Каталін Новак, подала у відставку.

Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще п'ять – були проти. Ніхто з парламентарів не утримався. Так, він став сьомим обраним президентом. 

Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер.

ЗСУ відійшли від села Ласточкине

Українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване на відстані 6 км від Авдіївки. Такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку. 

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Теги: суд Сергій Пашинський ЗСУ війна демобілізація

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