Видання The Times попередило, як РФ може «відрізати» Балтію від НАТО

За ймовірним сценарієм, Росія може виштовхнути мігрантів на кордон між Литвою та Польщею, щоб розпалити сутички

Росія може за допомогою мігрантів із Білорусі захопити Сувалкський коридор, щоб відрізати країни Балтії від НАТО. Про це повідомляє британське видання The Times.

Сувалкський коридор – майже стокілометровий кордон Польщі та Литви. Ця єдина ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною ЄС та країнами НАТО та відділяє Калінінградську область РФ від Білорусі. У разі захоплення цього коридору РФ фактично закриє союзникам НАТО шлях сушею до країн Балтії.

«Росія може виштовхнути мігрантів у коридор і розпалити сутички. Після цього російські війська можуть увірватися в коридор і розгорнути військові патрулі під приводом гуманітарної кризи. Такий крок дозволив би Росії об'єднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю», – припускають у виданні.

Джерела в Україні повідомили The Times, що цю операцію Кремль може здійснити лише за дві години. Такі дії Москви зможуть відвернути увагу НАТО від підготовки російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, західні держави припускають переростання міграційної кризи на білорусько-польському кордоні у повномасштабний військовий конфлікт Росії з НАТО.

Раніше начальник штабу оборони Великобританії генерал сер Нік Картер заявив, що відносини Росії і країн Заходу відчувають небувалу напруженість.

Як відомо, розвідувальні служби США вважають, що Росія планує вторгнення на територію України на початку 2022 року.

Газета The Washington Post також повідомила з посиланням на неназваних американських чиновників та документи розвідки, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу на кількох фронтах.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

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