У Києві 24-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві 24-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: КМДА

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки

Цього тижня, з 24 до 29 березня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, 24 березня (вівторок) ярмарки пройдуть у:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

25 березня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

26 березня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

27 березня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил та вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та сім’ї Бродських);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

28 березня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

29 березня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, що у зв’язку з карантинними заходами тимчасово не проводитимуть ярмарки (до зняття карантинних обмежень) в Оболонському районі – на вул. Петра Калнишевського, 1-5 і вул. Йорданській, 1-9.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, гречана крупа у столичних супермаркетах продовжує дорожчати. Кореспондент «Главкома» проаналізував цінники у популярних торгових мережах та з’ясував, що вартість одного кілограма продукту впевнено наближається до позначки у 70 грн, а фасування по 1 кг стає дефіцитним.

До слова, «Главком» провів власний моніторинг цін на соняшникову олію у найбільших торговельних мережах Києва, щоб з’ясувати, де зараз купувати найвигідніше.

Читайте також

Тюльпани і мімоза – головні фаворити
Скільки коштують квіти у Києві перед 8 березня: огляд цін на ринках та в магазинах
6 березня, 17:04
Гудок із товаришкою-сорокою
Миє ратички і кусає непроханих гостей. У хаті в буковинки живе 150-кілограмовий кабан
7 березня, 20:15
Ремонтні роботи проводитимуть на ділянці в напрямку на виїзд із міста, перед поворотом на вул. Академіка Заболотного
Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт
9 березня, 09:15
Перехід під Майданом Незалежності
Рух підземним переходом на Майдані Незалежності частково обмежено до 31 березня
10 березня, 08:24
Кличко зазначив, що програма стійкості столиці була розроблена ще в 2023 році і виконувалась міськими службами безумовно
Підготовка до наступної зими. Київрада ухвалила рішення
10 березня, 15:15
Анетта Барсівна веде лайфстайл-блог про життя у столиці
Блогерка з Троєщини показала своє житло за $250 тис. (відео)
10 березня, 19:52
Lift відомий у Києві як один із найбільших нічних клубів, орієнтований на ЛГБТК+ спільноту
У Києві закривається відомий гей-клуб
13 березня, 08:56
Фахівці влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини.
Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
19 березня, 11:55
Після розголосу історії з’ясувалося, що подібні зауваження щодо мови обслуговування мали й інші клієнти
Скандал через мову: київський спортклуб розірвав абонемент із клієнткою після зауважень щодо російської
Вчора, 18:15

Новини

У Києві 24-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 24-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок: рух на Жилянській відновлено
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок: рух на Жилянській відновлено
Теракт у Бучі: поранено двох правоохоронців, на місці працюють спецслужби
Теракт у Бучі: поранено двох правоохоронців, на місці працюють спецслужби
Рух кількома мостами і шляхопроводами столиці обмежено до 25 березня: перелік
Рух кількома мостами і шляхопроводами столиці обмежено до 25 березня: перелік
Зі столиці до Броварів за 50 грн: проїзд у маршрутках подорожчав вдруге з початку року
Зі столиці до Броварів за 50 грн: проїзд у маршрутках подорожчав вдруге з початку року
Якість повітря у столиці 23 березня після вчорашньої масштабної пожежі на Київщині
Якість повітря у столиці 23 березня після вчорашньої масштабної пожежі на Київщині

Новини

Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
