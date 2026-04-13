Тараса Цимбалюк потрапив в аварію у Києві – ЗМІ

Очевидці стверджують, що до нічного ДТП у столиці був причетний Тарас Цимбалюк

Український актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві. Про це розповідають жителі київського ЖК «Варшавський», які стали свідками ДТП та міцеві канали. Про це пише «Главком» із посиланням на допис каналу Київ Оперативний.

Як повідомляють телеграм-канали, ДТП за участю Тараса Цимбалюк сталася вночі біля ЖК «Варшавський», що у Києві. Як відомо, інцидент відбувся за участю автомобілів Hyundai, Mazda та Land Rover.

Ймовірне ДТП за участю Тараса Цимбалюк сталася вночі на 13 квітня фото: скриншот Київ Оперативний/Telegram

ДТП за участю Тараса Цимбалюка стала темою для обговорення у закритому чаті мешканців ЖК «Варшавський». Про це йдеться у матеріалі РБК Україна. Зазначається, що мешканці житлового кварталу стали свідками ДТП, яке сталося вночі на 13 квітня. «У нас на колі Тарас Цимбалюк дрифтив та врізався у дві припарковані машини на колі, якщо хтось там паркувався - перевірте, щоб не ваші авто», – йшлося в одному з повідомлень.

На фото з чату ЖК та кадрів, що ширяться мережею, чоловік, який спілкувався з поліцією та ймовірно є власником авто, що потрапило у ДТП є Тарас Цимбалюк. Зокрема його одяг, у якому він з'явився напередодні інциденту, хода та статура нагадують актора, як і його авто.

Напередодні ДТП Тарас Цимбалюк був одягнений у одяг, схожий на вбрання учасника ДТП на кадрах фото: Київ Оперативний/Telegram

Крім цього очевидці повідомляють про те, що актор міг перебувати у нетверезому стані. Сам Тарас Цимбалюк інцидент не коментував.

Нагадаємо, український актор та головний герой «Холостяка 14» Тарас Цимбалюк розповів, що після проєкту не підтримував стосунки з переможницею Надін Головчук, адже під час шоу вони провели разом лише кілька годин і жодна з учасниць не викликала у нього сильних почуттів.