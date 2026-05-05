Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч 5 травня 2026 року

У Росії у Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів, РФ атакувала українські міста безпілотниками та ракетами, біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 травня:

Чуваську Республіку у РФ атакували ракети

У ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки, ймовірно, є влучання ракети FP-5 «Фламінго» по заводу АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС».

За повідомленнями місцевих мешканців, у кількох районах міста спочатку було чути гул, після чого пролунали вибухи та було зафіксовано спалахи в небі. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку та ввімкнули сирени. Росіяни також повідомили про стовп диму, який здійнявся над одним із районів міста.

Атака на Дніпро

У ніч на 5 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі через російську атаку пошкоджено три приватні будинки. Понівечено обʼєкт критичної інфраструктури. 62-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку на Дніпро.

Удар по Запоріжжю

Вночі 5 травня російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя виникла пожежа у нежитловій будівлі. Через російський удар поранена жінка.

Стрілянина біля Білого дому

У Вашингтоні неподалік від Білого дому відбулася стрілянина, після чого район події був оточений силами спецслужб. Про цей інцидент повідомив американський журналіст Нік Сортор у соціальній мережі Х.

За інформацією журналіста, після пострілів у Білому домі запровадили режим блокування, а представників медіа зібрали у брифінг-румі. Сортор також зазначив, що президент Трамп перебуває у безпеці.

