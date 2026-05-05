Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 5 травня 2026 року

У Росії у Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів, РФ атакувала українські міста безпілотниками та ракетами, біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 травня:

Чуваську Республіку у РФ атакували ракети

Після вибухів піднявся дим у Чебоксарах
Після вибухів піднявся дим у Чебоксарах
фото: соціальні мережі

У ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки, ймовірно, є влучання ракети FP-5 «Фламінго» по заводу АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС».

За повідомленнями місцевих мешканців, у кількох районах міста спочатку було чути гул, після чого пролунали вибухи та було зафіксовано спалахи в небі. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку та ввімкнули сирени. Росіяни також повідомили про стовп диму, який здійнявся над одним із районів міста.

Атака на Дніпро

Пошкоджений будинок у Дніпрі
Пошкоджений будинок у Дніпрі
фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 5 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі через російську атаку пошкоджено три приватні будинки. Понівечено обʼєкт критичної інфраструктури. 62-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку на Дніпро.

Удар по Запоріжжю

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня фото 1
фото з відкритих джерел

Вночі 5 травня російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя виникла пожежа у нежитловій будівлі. Через російський удар поранена жінка. 

Стрілянина біля Білого дому

Трамп перебував у безпеці
Трамп перебував у безпеці
фото: Вікіпедія

У Вашингтоні неподалік від Білого дому відбулася стрілянина, після чого район події був оточений силами спецслужб. Про цей інцидент повідомив американський журналіст Нік Сортор у соціальній мережі Х.

За інформацією журналіста, після пострілів у Білому домі запровадили режим блокування, а представників медіа зібрали у брифінг-румі. Сортор також зазначив, що президент Трамп перебуває у безпеці.

Інші важливі новини: 

Теги: росія вибух Дніпро Запоріжжя США стрілянина ракета безпілотник Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп визнає вразливість республіканців, зазначаючи, що партія влади рідко перемагає на проміжних виборах
Адміністрація Трампа почала готуватися до ймовірної поразки республіканців на виборах до Конгресу США – WP
Сьогодні, 00:59
Працівники при цьому стають найбільш вразливою категорією, оскільки втрачають не лише роботу, а й соціальні гарантії та компенсації, передбачені законом
У Росії почалася хвиля «тихих» звільнень працівників – розвідка
Вчора, 10:30
Москва відзначила участь КНДР у боях за Курщину
Росія і Північна Корея уклали нову оборонну угоду до 2031 року
27 квiтня, 13:57
Росія знову атакувала Дніпро безпілотниками: виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури
Росія знову атакувала Дніпро безпілотниками: виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури
25 квiтня, 23:30
Російський Су-30
Російські винищувачі знову з’явилися над Балтією. Польща підняла авіацію
24 квiтня, 17:53
Трамп оцінив союзників НАТО
Трамп склав список «неслухняних» країн НАТО і пригрозив наслідками
22 квiтня, 15:03
У квітні Росія була змушена суттєво скоротити видобуток нафти
Нафтова криза в РФ: видобуток впав до історичного мінімуму
22 квiтня, 13:57
МОК не відповів на запит «Главкома»
МОК відмовляється реагувати на участь нейтральних росіян у пропагандистському заході
16 квiтня, 10:45
Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України
Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України
13 квiтня, 19:09

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина
Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина
Росія атакувала Дніпро безпілотниками: постраждав чоловік (оновлено)
Росія атакувала Дніпро безпілотниками: постраждав чоловік (оновлено)
Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів
Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
3 травня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua