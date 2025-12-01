Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин

Український президент наголосив, що наразі мирний план має кращий вигляд, ніж раніше

У результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що під час переговорів посадовці обговорювали територіальне питання 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – зазначив він.

За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями і тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою. «Я отримаю фідбек від нашої делегації завтра, вони прилетять до Ірландії і мені покроково скажуть, де ми в цих переговорах», – уточнив президент.

Нагадаємо, держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США.

Раніше «Главком» розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з американською стороною, які відбулися 30 листопада у Флориді.

Також переговори між Україною та США оцінив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф. Він заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною та повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви. За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.