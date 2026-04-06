Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Окупанти планують оточити Костянтинівку. Чому це заздалегідь провал

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Реальна картина на землі не змінюється вже пару місяців
Чому РФ не зможе оточити Костянтинівку

Кремль визначив терміни окупації Донецької області. До кінця квітня – Костянтинівка, а до кінця року – вийти на межі області. Взагалі над такими чіткими календарними термінами ми вже давно перестали сміятися – їх було надто багато.

З іншого боку, такі дати завжди не позбавлені логіки у прив’язці до політичних планів. А тому давайте оцінимо їх за двома параметрами.

  • Перше – наскільки це дійсно потрібно Кремлю у прив’язці до дат.
  • Друге – реалістичність планів. Донецьку область до червня навіть розглядати не будемо у зв’язку з фантастичністю оптимізму.

Почнемо з Костянтинівки, тут горизонт планування ближчий і давати оцінки простіше. Наразі противник активно працює по флангах, на схід і захід від міста. Бо пробитися в лоб пробували вже давно і без особливого результату. При тому, що війська противника дійсно знаходяться по обидва боки залізниці та річки Кривий Торець – вони якраз йдуть з півдня на північ.

У саму Костянтинівку на південну околицю зайшли давно і впираються. Там була ціла історія зі звичними для них оптимістичними та відірваними від реальності доповідями. Розчистити вхід у місто мала 51-а армія, а потім зі свіжими силами в Костянтинівку мали вриватися 8-а і йти через Дружківку на Краматорськ. 51-а сточилася ще на штурмах міста, але доповіла про виконання завдання. Після цього запустили 8-у, яка… просто замінила собою 51-у в боях на околиці.

Наразі умовною лінією фронту в місті та навколо нього є траса Т0504 «Бахмут – Покровськ», яка перетинає Костянтинівку у вигляді вулиці Мірошниченка. Оскільки в Костянтинівці перейти її не вдається, головні зусилля противника зараз спрямовані на те, щоб пройти її з боку Бахмута в районі Ступочок і на захід через Бересток на Іллінівку та Степанівку.

Ключове питання – у разі успішного просування по флангах, де спробують перерізати зв'язок з Краматорськом і Дружківкою? Там дві паралельні дороги проходять по двох берегах річки – основна траса на схід і через приватний сектор на захід. І чи вистачить сил одночасно рухатися по обох берегах. Якщо на захід у районі Іллінівки у противника були результати, то східний коридор досі пов'язаний боями навколо Часів Яру.

Підсумовую. Оскільки реальна картина на землі не змінюється вже пару місяців. При спробах увірватися в Костянтинівку і при спробах обійти місто з флангів окупанти натрапляють на трасу Т0504. Що зміниться у квітні принципово? Нічого. Тобто можна точно сказати, що взяти штурмом, просочуванням або оточити Костянтинівку до травня – не вийде.

Напевно, цю тенденцію можна поширити і на всю Донецьку область до кінця року. Краматорськ? До нього можна прориватися зі сходу, з боку Сіверська. Там у противника навіть є певні успіхи. А далі?

Штурмувати Краматорськ лоб у лоб з одного боку, не маючи можливості обійти чи перерізати логістику? Отримають новий Бахмут, просто удвічі більший за розмірами та населенням. Плюс Слов'янськ і Дружківка – просто міста-сателіти. Кожне розміром з Бахмут.

При тому, що тих резервів і можливостей сьогодні у противника й близько немає. А фланги – це Костянтинівка з півдня, а з півночі там взагалі велика наша територія, прикрита річкою. Тож і завдання взяти всю Донецьку область до кінця року виглядає нереально.

За скільки нам говорили піти добровільно, а то «буде гірше»? За два місяці? На цьому тлі еротичні мрії похмурого підлітка про Анджеліну Джолі виглядають цілком реальними…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Костянтинівка окупанти армія Покровськ війна ЗСУ росія фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua