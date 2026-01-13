Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу

За словами іранських урядовців, Тегеран «готовий до війни»

Іран пообіцяв Сполученим Штатам «незабутній урок» у разі нападу на країну під час масових антиурядових протестів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Влада Ірану різко відреагувала на заяви президента США Дональда Трампа про можливі удари по Ісламській Республіці через придушення протестів. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран «готовий до війни, але також і до діалогу», попередивши про жорстку відповідь у разі нападу.

Спікер меджлісу Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Іран веде «війну на чотирьох фронтах», перерахувавши економічну війну, психологічну війну, військову війну «зі США та Ізраїлем» і «сьогоднішню війну проти терористів», маючи на увазі протестувальників. Він пообіцяв, що іранські військові дадуть Трампу «незабутній урок», якщо той знову завдасть удару по Ірану.

Як відомо, у червні минулого року США ухвалили рішення атакувати іранські ядерні об'єкти на тлі ізраїльського вторгнення до Ірану.

Нагадаємо, упродовж понад двох тижнів антиурядових виступів в Ірані загинуло щонайменше 544 осіб. Демонстрації тривають третій тиждень і супроводжуються масовими арештами та силовими діями з боку влади.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

До слова, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.