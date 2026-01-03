Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посольство США звернулося до американців у Венесуелі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Посольство США звернулося до американців у Венесуелі
Після вибухів дим піднімається біля аеропорту La Carlota
фото: Associated Press

Американцям, які вже перебувають у Венесуелі, рекомендовано не залишати свої будинки

Посольство США закликало американських громадян утриматись від будь-яких поїздок на територію Венесуели. Про це повідомляє «Главком».

Посольство США заявило, що воно в курсі повідомлень про вибухи в Каракасі та його околицях.

Американцям, які вже перебувають у Венесуелі, рекомендовано не залишати свої будинки.

«Не їздіть до Венесуели. Громадянам США, які перебувають у Венесуелі, слід залишатися на місці і негайно залишити його, як тільки це стане безпечно. Налагодьте кілька способів зв'язку з друзями та родичами за межами Венесуели», – йдеться в заяві.

Тим часом ведучий Fox News заявив у прямому ефірі, що США підтвердили початок військової операції у Венесуелі.

За даними журналістки CBS News Дженіфер Джейкобс, Трамп схвалив удари по Венесуелі за декілька днів до атаки. Вона стверджує, ніби армія США була готова завдати удару ще на Різдво, але атака по цілям ІДІЛ у Нігерії мала вищий пріоритет. Окрім того, частково операцію відклали через погоду, адже американські військові хотіли, щоб погодні умови були більш сприятливими.

Посольство США звернулося до американців у Венесуелі фото 1
скриншот допису Дженіфер Джейкобс в X

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. За даними ЗМІ, над містом також помічені американські гелікоптери.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні. 

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини. Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
Перемир'я Трампа під загрозою: на кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
8 грудня, 2025, 05:32
Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
16 грудня, 2025, 01:52
Бессент: США готують нові санкції щодо РФ. Ми будемо готові запровадити їх вже наступного тижня
Міністр фінансів США заявив про підготовку нових антиросійських санкцій
18 грудня, 2025, 22:44
Рубіо може долучитися до переговорів із РФ у Маямі
Рубіо може долучитися до переговорів із РФ у Маямі
19 грудня, 2025, 22:26
Директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард зазначила, що Reuters просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни»
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
20 грудня, 2025, 23:58
Підтримуваний Трампом Асфура переміг на президентських виборах у Гондурасі після тижнів затримок і суперечок
Пожежа в порту на Кубані, вибори в Гондурасі: головне за ніч
25 грудня, 2025, 05:43
Європейські партнери будуть присутні онлайн на зустрічі у Флориді
Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь
26 грудня, 2025, 16:25
За словами Пєскова, Кремль поки не може оцінити результати переговорів у Флориді
Коли Путін поговорить із Зеленським? Кремль зробив заяву
29 грудня, 2025, 12:05
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
22 грудня, 2025, 09:53

Політика

Трамп заявив про затримання президента Венесуели
Трамп заявив про затримання президента Венесуели
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
Посольство США звернулося до американців у Венесуелі
Посольство США звернулося до американців у Венесуелі
У Венесуелі введено надзвичайний стан
У Венесуелі введено надзвичайний стан
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua