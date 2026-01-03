Посольство США звернулося до американців у Венесуелі

Американцям, які вже перебувають у Венесуелі, рекомендовано не залишати свої будинки

Посольство США закликало американських громадян утриматись від будь-яких поїздок на територію Венесуели. Про це повідомляє «Главком».

Посольство США заявило, що воно в курсі повідомлень про вибухи в Каракасі та його околицях.

Американцям, які вже перебувають у Венесуелі, рекомендовано не залишати свої будинки.

«Не їздіть до Венесуели. Громадянам США, які перебувають у Венесуелі, слід залишатися на місці і негайно залишити його, як тільки це стане безпечно. Налагодьте кілька способів зв'язку з друзями та родичами за межами Венесуели», – йдеться в заяві.

Тим часом ведучий Fox News заявив у прямому ефірі, що США підтвердили початок військової операції у Венесуелі.

Ведучий Fox News заявив у прямому ефірі, що США підтвердили початок військової операції у Венесуелі

За даними журналістки CBS News Дженіфер Джейкобс, Трамп схвалив удари по Венесуелі за декілька днів до атаки. Вона стверджує, ніби армія США була готова завдати удару ще на Різдво, але атака по цілям ІДІЛ у Нігерії мала вищий пріоритет. Окрім того, частково операцію відклали через погоду, адже американські військові хотіли, щоб погодні умови були більш сприятливими.

скриншот допису Дженіфер Джейкобс в X

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. За даними ЗМІ, над містом також помічені американські гелікоптери.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини. Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня.