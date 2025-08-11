НАТО продовжить постачати зброю Україні – Рютте

Рютте зауважив, що контроль Росії над українською територією «ніколи не може бути прийнятним у юридичному сенсі»

Генсек НАТО: Альянс продовжить постачати зброю Україні, попри переговори Трампа і Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить постачати зброю Україні, незалежно від результатів запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч відбудеться у п'ятницю на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За словами Рютте, Трамп «випробує» Путіна під час їхнього саміту, щоб з’ясувати, наскільки серйозно Росія налаштована на мир. Генсек НАТО підкреслив, що для нього «дійсно вкрай важливо, щоб зустріч відбулася».

Рютте наголосив, що будь-які переговори про територію, гарантії безпеки та мирну угоду не можуть відбуватися без участі України. «Україна повинна буде бути – і буде – залучена», – заявив він, зазначивши, що зустріч Трампа і Путіна є лише «першим кроком».

При цьому Марк Рютте високо оцінив стратегію Трампа, зазначивши, що саме він «вивів із глухого кута» діалог з Путіним, а також посприяв постачанню американської зброї в Україну.

Щодо ймовірної мирної угоди, яка може включати «певний обмін територіями», як раніше припускав Трамп, Рютте зауважив, що контроль Росії над українською територією «ніколи не може бути прийнятним у юридичному сенсі». Однак, за його словами, переговори можуть охоплювати, «як впоратися з фактичною ситуацією, коли росіяни на даний момент утримують українську територію».

Посол України в США Оксана Маркарова, своєю чергою, заявила, що «вся Україна молиться за те, щоб президент Трамп був ефективним». Вона додала, що «іноді дипломатія вимагає різних форматів», таким чином не розкритикувавши факт двосторонньої зустрічі.

Водночас, сенатор-демократ Марк Келлі висловив занепокоєння, заявивши, що «Путін – воєнний злочинець», і назвавши його прибуття до США «не демонстрацією сили».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора.