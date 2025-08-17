Зеленський відповів на територіальні вимоги Путіна

Відмова від Донбасу чи заморозка на лінії фронту: Зеленський пояснив, як ставиться до таких ідей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не торгує своїми територіями. Я інформує «Главком», про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави прокоментував так званий обмін територіями, якого вимагає Путін.

Президент нагадав, що Росії не вдалося захопити весь Донбас за майже 12 років війни.

«Путін має багато вимог, але ми не знаємо, всіх з них. Якщо їх реально так багато, тоді це займе багато часу. Необхідно припинити вогонь і працювати над фінальною угодою», – запропонував Зеленський.

На думку Зеленського, «реальні переговори можуть початися там, де розташована лінія фронту зараз».

«Контактна лінія – це найкраща лінія для розмов», – сказав він.

Також глава держави наголосив, що Конституція України унеможливлює «здачу територій» чи «торгівлю землею».

«Оскільки територіяльне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. Якщо Росія відмовляється, тоді треба нові санкції», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.