Американці подали до суду на компанії Apple та Amazon: названо причину

Вид на новий iPhone 14 на заході Apple у їх штаб-квартирі в Купертіно

Позов має оскаржити цінову практику Amazon в Інтернеті

Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad. Про це повідомляє Reuters.

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Позов, поданий у листопаді 2022 року, є одним із кількох приватних і державних, які оскаржують цінову практику Amazon в Інтернеті.

У своєму рішенні окружний суддя США Джон Коугенур відхилив пропозиції Apple і Amazon про скасування колективного позову проти них на різних правових підставах. Це рішення означає, що справа перейде до збору доказів та інших досудових проваджень.

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Адвокат позивачів Стів Берман назвав рішення суду великою перемогою для споживачів продукції Apple.

Також, жителі Сполучених Штатів Америки, які купували нові iPhone та iPad на Amazon подали колективний позов у якому стверджують, що угода між Amazon і Apple, яка була укладена в 2019 році обмежила кількість конкурентних посередників і порушила антимонопольні положення.

У позові йдеться, що Apple погодилася надати Amazon знижку на свою продукцію, якщо Amazon зменшить кількість реселерів Apple на своєму ринку.