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Американці подали до суду на компанії Apple та Amazon: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Американці подали до суду на компанії Apple та Amazon: названо причину
Вид на новий iPhone 14 на заході Apple у їх штаб-квартирі в Купертіно
фото: Reuters

Позов має оскаржити цінову практику Amazon в Інтернеті

Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad. Про це повідомляє Reuters.

Позов, поданий у листопаді 2022 року, є одним із кількох приватних і державних, які оскаржують цінову практику Amazon в Інтернеті.

У своєму рішенні окружний суддя США Джон Коугенур відхилив пропозиції Apple і Amazon про скасування колективного позову проти них на різних правових підставах. Це рішення означає, що справа перейде до збору доказів та інших досудових проваджень.

Адвокат позивачів Стів Берман назвав рішення суду великою перемогою для споживачів продукції Apple.

Також, жителі Сполучених Штатів Америки, які купували нові iPhone та iPad на Amazon подали колективний позов у якому стверджують, що угода між Amazon і Apple, яка була укладена в 2019 році обмежила кількість конкурентних посередників і порушила антимонопольні положення.

У позові йдеться, що Apple погодилася надати Amazon знижку на свою продукцію, якщо Amazon зменшить кількість реселерів Apple на своєму ринку.

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Теги: Apple суд Amazon США

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