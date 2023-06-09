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У Казахстані суд виніс вирок двом прихильникам «русского міра»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Казахстані суд виніс вирок двом прихильникам «русского міра»
Двох прихильників «русского міра» в Казахстані засудили до п’яти років ув’язнення
фото з відкритих джерел

Житель Уральська заявив, що в разі нападу РФ на Казахстан підтримає росіян

Двох прихильників «русского міра» в Казахстані засудили до п’яти років ув’язнення. Про це повідомляє видання ORDA.

У матеріалі йдеться про жителів міста Уральськ – Дениса Рудного та Христину Кольченко.

Приводом для початку розслідування стала розмова пари з відомим блогером, що відбулася 11 лютого 2023 року в чат-рулетці.

Під час розмови Рудний сказав, що казахстанське місто «Уральськ – це споконвічне російське місто» та назвав казахомовних казахів «мамбетами». Чоловік також заявив, що в разі нападу РФ на Казахстан підтримає росіян.

Поліція через два дні затримала обох осіб та зареєструвала проти них кримінальну справу за статтею «розпалювання ворожнечі», потім було порушено справу за сепаратистські висловлювання.

Уральський міський суд у вівторок, 6 червня, засудив Рудних до п'яти років та двох місяців позбавлення волі за двома статтями «розпалювання ворожнечі» та «сепаратистська діяльність». Кольченко засуджено до 5 років позбавлення волі за статтею «сепаратистська діяльність».

Нагадаємо, казахстанські банки відмовляються приймати платежі в рублях від підприємців із Росії, бо бояться санкцій США.

До слова, протягом більш ніж трьох десятиліть після розпаду Радянського Союзу Росія та Казахстан проводили активну торгівлю між країнами. Але західні санкції проти Росії та імпортозаміщення, яким вона зайнялася, підривають перспективи Казахстану на російському ринку. Тому країна успішно диверсифікує постачання та економіку, переорієнтувавшись насамперед на Китай. Останньому достатньо наростити торговельний оборот із Казахстаном лише на $2 млрд, щоб обігнати Росію.

 

Теги: суд Казахстан в'язниця

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