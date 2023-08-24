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В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи (оновлено)
фото ілюстративне

Окупанти заявили, що нібито проводять навчання

Жителі тимчасово окупованого Севастополя почули щонайменше п’ять потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи (оновлено) фото 1

Оновлено. Окупанти заявили, що нібито проводять навчання із ручних гранатометів. Але через вітер нібито звук може бути чутно в багатьох районах Криму.

Нагадаємо, 24 серпня о 5:00 ранку в районі населеного пункту Маяк зав'язався бій із залученням авіації, також було чутно вибухи

Очевидці стверджують, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 м від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. Також є версії, що було чотири човни з «диверсантами».

Як відомо, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру розташовані позиції для ППО.

Зауважимо, учора саме поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф». У ГУР наголосили, що це серйозно вплине на подальші події на півострові. 

Нагадаємо, напередодні Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.

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Теги: Крим вибух війна

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