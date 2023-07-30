Російські силовики тренуються придушувати бунти у РФ та Білорусі

Навчання силовиків проходило у два етапи

Окупаційні спецпризначенці з Росгвардії провели навчання щодо придушення бунтів у Російській Федерації та Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Тренування проходили у два етапи.

На першому етапі розглядалась протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей під час проведення заходів повної мобілізації населення РФ. Водночас на другому – захід на територію Білорусі для наведення «порядку» після «нанесення збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах «вагнерівців».

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Згідно з задумом, кількість особового складу терористичного ПВК становила 20 тис. осіб.

Нагадаємо, що після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава Росгвардії Віктор Золотов посилив охорону російського диктатора Володимира Путіна. У Росгвардії з'являться важкі озброєння та танки.

До слова, стало відомо, що Путін створює власну армію на випадок нового заколоту.