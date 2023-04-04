Якби я був американським аналітиком, почувши таке, негайно побіг до свого боса

«Сибірські ресурси в руках Китаю – це економічна загроза. Китай в Арктиці – це загроза Сполученим Штатам»

На жаль, нині американські аналітики відстають від темпу подій

Китай має намір співпрацювати з РФ в освоєнні Арктики.

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Якби я був американським аналітиком, почувши таке, я би негайно побіг до свого боса з пропозицією прискорити демонтаж РФ. Адже якщо сибірські ресурси в руках Китаю – це економічна загроза, то Китай в Арктиці – це вже безпосередня безпекова загроза Сполученим Штатам. Лише незалежність Якутії-Саха може покласти край китайським арктичним амбіціям.

Але американські аналітики, на жаль, нині відстають від темпу подій. Сценарний простір для РФ, силами ЗСУ, сильно змінився за останній рік. Водночас Китай як досвідчений стратегічний гравець вибудовує свої сценарії так, щоб вигравати у будь-якому випадку.

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Ми, українці, маємо відчуття нагальності, бо знаємо страшну ціну кожному дню війни. Як передати це відчуття західним союзникам?