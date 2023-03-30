Як Путін шантажує Орбана: пояснення російського дипломата

Посол Станіславов: «Ми залишаємося оптимістами і продовжуємо прагнути конструктивної взаємодії з Угорщиною»

Росія внесла Угорщину до списку недружніх країн, оскільки Будапешт приєднався до санкцій проти країни-агресорки, проте канали для діалогу з Москвою, як і раніше, відкриті. Про це повідомив російський посол в Угорщині Євгеній Станіславов.

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Дипломат вважає, що на першому місці для Угорщини стоїть захист своїх національних інтересів. На його думку, наразі країна зазнає негативних наслідків через війну в Україні, а також начебто нав'язані США та ЄС санкції проти Росії.

«Будапешт демонструє прагматичну позицію, від якої поки що не збирається відмовлятися навіть під тиском своїх союзників по ЄС і НАТО», – заявив Станіславов.

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Крім того, керівник російської дипмісії додав, що через внесення Угорщини до списку недружніх країн, РФ може вживати проти країни заходів у відповідь.

Також посол заявив, що санкційні обмеження мають все більш негативний вплив на всі сфери російсько-угорського співробітництва, зокрема на політику, економіку, культуру, людські контакти. Станіславов підкреслив, що від санкцій все більше страждає «нормальна життєдіяльність російського посольства», проте Росія готова йти на поступки.

«Ми залишаємося оптимістами і продовжуємо прагнути конструктивної взаємодії з Угорщиною, тримати канали діалогу відкритими задля збереження накопиченого за минулі роки багажу позитивних напрацювань», – зазначив глава російської дипмісії.

До слова, напередодні Угорщина неочікувано підтримала Україну й заявила, що Росія має вивести свої війська.

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Як відомо, Росія призупинила дипломатичний безвіз для Угорщини.

Крім того, угорська опозиційна партія запропонувала уряду відкликати посла з РФ. Рішення має бути ухвалене у світлі того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора.