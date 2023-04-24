Кремль відреагував на чутки про смертельні хвороби Путіна

Пєсков запевняє: здоров'я російському диктатору не позичати

У російського диктатора Володимира Путіна нібито таке здоров'я, яке можна побажати лише самому собі. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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«Він як був, так і є – мегаактивний. Насилу за ним встигають ті, хто працює з ним поруч. Його енергетиці можна лише позаздрити», – заявив Пєсков, додавши, що в жодних бункерах Путін ніколи не сидів.

Також у тій же промові представник диктатора назвав брехнею заяви про двійників та бункер Путіна. За його словами, російський лідер був і залишається активним, і сам відвідує заходи.

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А 30 грудня минулого року Пєсков визнав, що здоров'я президента є питанням державної безпеки. Людям, які відповідають за безпеку Путіна, доводиться вживати запобіжних заходів через мутацію коронавірусу та епідеміологічних хвиль різних штамів грипу.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі.

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження.

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22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання.

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.