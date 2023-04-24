Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відреагував на чутки про смертельні хвороби Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль відреагував на чутки про смертельні хвороби Путіна
Представник диктатора назвав брехнею заяви про двійників та бункер Путіна
фото: ТСН

Пєсков запевняє: здоров'я російському диктатору не позичати

У російського диктатора Володимира Путіна нібито таке здоров'я, яке можна побажати лише самому собі. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«Він як був, так і є – мегаактивний. Насилу за ним встигають ті, хто працює з ним поруч. Його енергетиці можна лише позаздрити», – заявив Пєсков, додавши, що в жодних бункерах Путін ніколи не сидів.

Також у тій же промові представник диктатора назвав брехнею заяви про двійників та бункер Путіна. За його словами, російський лідер був і залишається активним, і сам відвідує заходи.

А 30 грудня минулого року Пєсков визнав, що здоров'я президента є питанням державної безпеки. Людям, які відповідають за безпеку Путіна, доводиться вживати запобіжних заходів через мутацію коронавірусу та епідеміологічних хвиль різних штамів грипу.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання. 

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.

Читайте також: Путін «серйозно хворий»: колишній британський шпигун підігрів чутки про недугу
Теги: путін Дмитро Пєсков хвороба росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадиров серйозно хворий – Bild
Кадиров серйозно хворий – Bild
3 березня, 19:26
Розвідка знає про хворобу Путіна від джерел наближених до диктатора
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов
4 сiчня, 16:51
Російський диктатор прикривається двійниками через тяжку хворобу
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
2 серпня, 2022, 21:36

Політика

Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
Кремль відреагував на чутки про смертельні хвороби Путіна
Кремль відреагував на чутки про смертельні хвороби Путіна
Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і накинувся на США
Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і накинувся на США
В іспанському місті Аліканте відбулась акція-перформанс на підтримку України (відео)
В іспанському місті Аліканте відбулась акція-перформанс на підтримку України (відео)
«Треба дозвіл Росії». Віцеспікерка парламенту Угорщини зробила заяву про вступ України в НАТО
«Треба дозвіл Росії». Віцеспікерка парламенту Угорщини зробила заяву про вступ України в НАТО
Порошенко закликав союзників дати Україні не десятки, а тисячі танків
Порошенко закликав союзників дати Україні не десятки, а тисячі танків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
13K
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
8649
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше
6495
Російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна
5102
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)

Новини

Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Сьогодні, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту