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Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
Запуск дронів окупанти здійснили з південно-східного напрямку
фото ілюстративне

Будьте уважними до сигналу повітряної тривоги!

Telegram-канали повідомляють про запуск дронів-камікадзе «Шахед».

Запуск окупанти здійснили з південно-східного напрямку. 

Станом на 21:26 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога фото 1

Зазначимо, що після атак дронами-камікадзе росіяни можуть запускати ракети. Будьте уважними до сигналу повітряної тривоги!

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Україну дронами. Влучання зафіксовано у Полтавській та Вінницькій областях.

До слова, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: безпілотник війна росія окупанти

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