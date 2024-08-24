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Захисник показав прапор, який йому дивом вдалося зберегти в полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Захисник показав прапор, який йому дивом вдалося зберегти в полоні
Доводилось тримати шеврони у внутрішніх кишенях
фото: скріншот із відео

Синьо-жовтий стяг військовий ховав більш як два роки

Звільненим із полону військовим дивом вдалося зберегти у неволі український прапор. Це маленький шеврон у вигляді синьо-жовтого стяга. Його ховали два з половиною роки. Про це захисники розповіли на відео, оприлюдненому Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими.

Доводилось тримати шеврони у внутрішніх кишенях, рвати підкладку на одязі, аби зберегти шматочок рідної країни у ворожій неволі.

«Рідненький наш прапор – додому, в Україну», – каже захисник, демонструючи збережений шеврон.

Нагадаємо, Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Читайте також: Україна повернула 115 полонених захисників: перші фото та відео
Теги: прапор Україна відео

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