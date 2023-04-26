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Утиски членів Меджлісу: названо найвідоміші імена

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Утиски членів Меджлісу: названо найвідоміші імена
З початку окупації члени Меджлісу стали «мішенню» для переслідувань російськими окупантами
фото:dw

За час окупації Криму утискам з боку росіян піддалося понад 30 членів Меджлісу

26 квітня виповнюється сім років із моменту протиправної заборони російською окупаційною адміністрацією в Криму Меджлісу кримськотатарського народу та визнання його екстремістською організацією.

Близько 30 членів Меджлісу кримськотатарського народу зазнали утисків з боку росії за роки окупації Криму. Про це розповів аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

«За час протиправної заборони росією Меджлісу приблизно 30 членів представницького органу кримських татар зазнали утисків. З початку окупації представники Меджлісу переслідувалися окупаційною владою, ставали фігурантами політично вмотивованих адміністративних та кримінальних справ, а також жертвами насильницьких зникнень. Усі вони є жертвами політично вмотивованих переслідувань», – каже Євгеній Ярошенко.

З початку окупації члени Меджлісу стали «мішенню» для переслідувань російськими окупантами. Серед найвідоміших жертв політично вмотивованих переслідувань у Криму членами Меджлісу є чи були:

  • Наріман Джелял – перший заступник голови Меджлісу. 21 вересня 2022 року був засуджений до 17 років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії суворого режиму. Також він має сплатити штраф у сумі 700 тисяч рублів.

  • Ахтем Чийгоз – голова Бахчисарайського регіонального Меджлісу. Один із фігурантів «справи 26 лютого», був засуджений до 8 років колонії суворого режиму, але згодом був виданий Туреччині та звільнений від відбування покарання.

  • Ільмі Умеров – колишній заступник голови Меджлісу. Був затриманий фсб рф у 2016 році, а згодом — відправлений на примусову психіатричну експертизу. У вересні 2016 року Умеров був засуджений до двох років колонії-поселення, але згодом був виданий Туреччині та звільнений від відбування покарання.

  • Рефат Чубаров – голова Меджлісу. 1 червня 2021 року підконтрольний росії Верховний суд Криму заочно засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Чубарова визнали винним за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень) та заборонили в’їзд до Криму.

  • Мустафа Джемілєв – колишній голова Меджлісу, лідер кримськотатарського народу. 13 квітня 2020 року Мустафі Джемілєву обвинуватили за трьома статтями російського кримінального кодексу. Джемілєву заборонили в’їзд до Криму до 2034 року.

Заборона Меджлісу є проявом систематичного порушення прав кримськотатарського народу з боку росії. Заборона порушує низку норм міжнародного законодавства, насамперед, це стосується Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року.

У 2017 році Міжнародний Суд ООН ухвалив наказ про застосування тимчасових заходів, у яких, серед іншого, зобов’язав рф відновити діяльність Меджлісу як предстаницького органу кримських татар.

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Теги: Крим кримські татари росія Крим SOS

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