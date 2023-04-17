Відома американська компанія продала бізнес в РФ

В угоду увійшли всі ресторани KFC

Американська компанія Yum! Brands, власник мережі ресторанів швидкого харчування KFC, оголосила, що продала свій бізнес у Росії та йде з країни. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Yum! Brands завершила відхід з російського ринку, продавши свій бізнес KFC у Росії компанії Smart Service Ltd., місцевому оператору, очолюваному Костянтином Котовим та Одрі Осколковим», – йдеться у повідомленні американських представників.

В угоду увійшли всі ресторани KFC, операційна система, права на основну франшизу і товарний знак для бренду «Rostic's. Ми відкриті».

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Як повідомлялося, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших у світі ретейлерів спортивних товарів Decathlon почав пошук покупців на свої російські активи.