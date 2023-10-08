Міністр оборони Італії назвав умову припинення постачання зброї для України

Підтримка України буде надаватися до тих пір, поки це не почне негативно впливати на власні оборонні резерви Італії

Італія має намір продовжувати підтримку України на тлі російської агресії, однак військова допомога «не може бути необмеженою». Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю Fanpage.

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«Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей вкладу. З технічної точки зору це обмеження кількості, в той час, як з точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося», – заявив Крозетто.

Міністр оборони наголошує, що підтримка України буде надаватися до тих пір, поки це не почне негативно впливати на власні оборонні резерви його країни.

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Водночас він вважає, що сьогодні на фронті настав стратегічний глухий кут, у зв'язку з чим справ йде до «політичного вирішення конфлікту». На його думку, ситуація в Україні нібито погіршується, а українським воїнам складно повернути втрачені позиції.

«А Москві ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто правий, але кожен день аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру і початку відновлення захопленої і розчленованої території», – пояснив міністр оборони Італії.

Нагадаємо, Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

Триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.