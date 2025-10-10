У США на військовому заводі стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти (відео)

Вибух стався на заводі Accurate Energetic Systems

Сьогодні, 10 жовтня, на військовому заводі з виробництва боєприпасів у штаті Теннессі, США, стався вибух. Внаслідок чого загинули і зникли безвісти кілька людей. Вторинні вибухи змусили рятувальників триматися на відстані від місця пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

На відео з місця події видно полум'я і густий дим, що підіймався з поля уламків, а мешканці, що знаходилися за кілька кілометрів від місця події, повідомляли, що відчули вибух.

За даними офісу шерифа округу Хікман, вибух стався на заводі Accurate Energetic Systems. На вебсайті компанії зазначено, що вона виробляє та випробовує вибухові речовини. Завод складається з восьми будівель і розташований серед лісистих пагорбів поблизу міста Бакснорт, яке знаходиться приблизно за 97 км на південний захід від Нашвілла.

«На цей час кілька людей вважаються зниклими безвісти. Ми намагаємося бути уважними до сімей і цієї ситуації», – сказав шериф округу Хамфріс Кріс Девіс.

Раніше у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT. Згідно з повідомленням диспетчерської служби округу Воррік, пожежі супроводжували вибухи.