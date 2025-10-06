Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ

Комісія має на меті «посилити суверенітет ЄС у сфері штучного інтелекту»

Європейська комісія оголосила про намір просувати власні платформи штучного інтелекту (ШІ) та скоротити залежність від американських і китайських технологій, готуючи нову стратегію глобальної конкуренції у сфері революційних технологій. Про це повідомляє агентство Financial Times.

Згідно з проєктом «Apply AI», який бачила Financial Times, стратегія передбачає активне впровадження європейських рішень ШІ в охороні здоров’я, обороні та виробництві, а також прискорення розробки генеративних систем ШІ для державного управління.

У документі наголошується на ризиках зовнішньої залежності від інфраструктури та програмного забезпечення ШІ, що можуть бути використані як інструмент тиску державними або недержавними акторами, загрожуючи ланцюгам поставок.

Такі занепокоєння посилилися після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, що розбурхало дискусії про залежність ЄС від американських технологій і заклики до цифрової автономії в Європі.

Тим часом Китай кидає виклик США як світовому лідеру в розвитку ШІ, посилюючи побоювання, що Європа матиме мало впливу на майбутнє використання технології.

Останніми роками в Європі з'явилася низка перспективних компаній ШІ – від французької Mistral до німецької оборонної Helsing. Водночас ЄС все ще покладається на США та Азію щодо значної частини ПЗ, апаратного забезпечення та критичної сировини для розвитку ШІ.

Для реалізації дій стратегії – зокрема підтримки впровадження ШІ у виробництві та медицині – Комісія мобілізує €1 млрд із наявних фінансових програм.

