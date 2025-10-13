Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі

Світові лідери обговорюватимуть подальші кроки в рамках мирного плану Трампа щодо Гази

Президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх. Тут відбудеться саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У саміті візьмуть участь лідери Німеччини, Великої Британії, Франції, Туреччини, низки європейських, арабських та ісламських країн. Росія запрошена не була. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху отримав запрошення, але відхилив його, пославшись на єврейське свято Сімхат Тора. Очікується, що глава Палестинської автономії Махмуд Аббас теж візьме участь у саміті.

Світові лідери обговорюватимуть подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.

План Трампа передбачає, що ХАМАС буде роззброєний, що Газа буде управлятися тимчасовим перехідним палестинським урядом, що складається з аполітичних технократів – за підтримки Міжнародних стабілізаційних сил, створених під егідою США у співпраці з арабськими та міжнародними партнерами для негайного розгортання в секторі. Якщо ж ХАМАС відмовиться від виконання угоди, її все одно втілять на «вільних від терору територіях», переданих стабілізаційним силам ізраїльською армією. Поки що ні Ізраїль, ні ХАМАС не висловили згоди з усіма пунктами мирного плану Трампа.

Попри відсутність остаточних домовленостей, президент США, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, висловив упевненість в тому, що війна не поновиться. «Це не просто кінець війни. Це початок великої злагоди і міцної гармонії для Ізраїлю і всіх народів того, що незабаром стане воістину чудовим регіоном», – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися».