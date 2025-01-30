Кандидат у президенти Румунії зробив скандальну заяву про поділ України

Румунський політик вважає, що територію України розділять сусідні країни

Ультраправий політик Калін Джорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою». Про це повідомляє Romania TV.

Джорджеску заявив, що поділ України «неодмінно відбудеться». «100 відсотків. 100 відсотків буде так. Ну, немає у них іншого шляху. Дорога неминуче йде до цього. Україна – це вигадана держава. Українська радянська соціалістична республіка», – каже він.

Як зазначив політик, «світ змінюється, і кордони будуть змінюватися», тому Румунія зможе заявити право на частину українських земель.

«Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак (південно-західна частина Одеської області – «Главком»), у нас є Північний Мармарош з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія», – сказав він.

Джорджеску також послався на вірші румунського поета Міхая Емінеску, який писав, що «Румунія - від Дністра до Тиси».

«Румунія – від Дністра до Тиси, ми побачимо, як це буде в майбутньому, залежно від того, як розвиватимуться відносини між Америкою і Росією, і тоді ми зможемо отримати вигоду від того, що зможемо дійти, як сказав Емінеску, від Дністра до Тиси. Всі ці нові кордони, які відкриваються для нас у зв'язку з Північною Буковиною, Буджаком, Північним Мармарошем, все це на нашу користь і на користь НАТО», – вважає кандидат у президенти.

🤡Україна - вигадана держава, це УРСР. Її території розділять сусідні країни, - заявив проросійський кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску pic.twitter.com/nCC3lmfDpP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

Нагадаємо, у середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15% виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.