«Цілі удару досягнуті». Міноборони Росії цинічно відзвітувало про нічну атаку

Росіяни заявили, що вразили об'єкти виробництва дронів, але натомість поцілили в Кабмін

Росіяни заявили, що вразили військові авіабази в центральній, південній і східній частинах України

Міністерство оборони Росії відрапортувало про «ураження всіх встановлених цілей» у столиці та інших регіонах України. Про це повідомляє «Главком».

Міноборони Росії заявило, що сьогодні, 7 вересня, Збройними силами РФ було завдано масованого удару високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах виробництва, складання, ремонту, зберігання і запуску безпілотних літальних апаратів, а також військовим авіабазам в центральній, південній і східній частинах України.

Вони заявили, що, в тому числі, удари прийшлись по:

промисловому підприємству «Київ-67» на західній околиці Києва;

логістичній базі «СТС-ГРУП» на південній околиці Києва.

«Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені. По інших об'єктах в межах Києва удари не наносилися», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.