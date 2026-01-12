Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Імовірна смерть Кадирова. Що далі задумав Кремль

Перед Новим роком медіа повідомляли про шпиталізацію Кадирова у Москві
фото: Reuters

Імовірна смерть Кадирова. Ніякого сплеску сепаратизму не буде

Якщо справді, у Кадирова відмовили нирки, найближчими днями (тижні) будемо мати прізвище нового лідера Чечні. Єдине, що можемо точно сказати – син не зможе бути керівником республіки.
Призначити когось із синів – порушити або переписати законодавство. Досі Путін завжди старався уникати подібних речей. Зрештою, якби він грав в цю гру, ми б частіше бачили дітей Кадирова в Кремлі. Але Путін явно дистанціювався від подібного рішення. Звичайно, повністю відкинути такий сценарій не можна. Але наразі він виглядає як малоймовірний.

Головні задача Кремля у період транзиту – не допустити міжусобиць і забезпечити контрольований перехід влади, яка буде 100% залежною від Москви (рівень залежності від Москви має кратно зрости). А це означає, що з великою долею імовірності новим керівником стане хтось із клану Кадирова: або Даудов або Делімханов (можливо, навіть обидва отримають свою частину владного пирога, хоча це неминуче призведе до конфлікту).

Даудов – забезпечить наджорстку лінію по придушуванню всіх і вся. Делімханов – більш комфортній Москві, хоча і не настільки жорсткий. Але і перший і другий продовжать лінію Кадирова, який тримав владу на круговій поруці і відповідальності родичів за діяння представників їхнього клану. Іншими словами ти виступаєш проти Кадирова, за це страждають всі твої близькі до сьомого коліна.

Щодо можливого призначення Алаутдінова, то тут обовʼязково виникне конфлікт з кланом Кадирова. Алаутдінов з іншого клану. Хоча він і найбільш лояльний Кремлю. Тому, його призначення поки виглядає малоймовірним.

Але за будь-яких обставин, призначення буде робитися виходячи з головного принципу: не допустити міжусобиць. А тому, якщо хтось вважає, що смерть Кадирова призведе до відкриття вікна можливостей по створенню заворушень у Чечні той глибоко помиляється. Поки це майже нереалістично.

Що точно буде відбуватися – це зменшення автономності Чечні та фактичну втрату впливів чеченського керівництва на Росгвардію і її чеченські підрозділи. На жаль, ні про який сепаратизм мова поки що не йде. Щось може змінитися тільки тоді, коли почнеться ослаблення центру.

Окрема лінія «кришування», яке забезпечував Кадиров. Після його епохальної поразки в справі Wildberries ця історія отримала серйозну тріщину. Смерть Кадирова, схоже обмежить кримінальні можливості чеченців у РФ. А це значить, що їхнє місце почнуть все більше займати силовики.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
