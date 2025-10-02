Головна Світ Політика
Путін пояснив, чому ненавидить НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Путін пояснив, чому ненавидить НАТО
Путін неодноразово говорив, що не виключає приєднання Росії до НАТО
фото: російські ЗМІ

Російський диктатор стверджує, що двічі намагався зробити Росію членом альянсу

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ очільника Кремля.

«Це було у 1954 році, а також у 2000 році під час візиту (американського президента Біла – «Главком») Клінтона. Обидва рази ми отримали відмову, причому з порогу», – заявив Путін, додавши, що Клінтон назвав вступ Росії в альянс нереалістичним.

Раніше повідомлялося, що глава Росії Володимир Путін на початку свого правління хотів, щоб РФ прийняли в НАТО, але прагнув для країни особливих умов – без проходження стандартних процедур для кандидатів.

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 до 2004 року, розповів, що на зустрічі у 2000 році Путін спитав: «Коли ви запросите нас до НАТО?» Робертсон відповів, що для вступу потрібно подати заявку – Альянс нікого не запрошує. Путін на це сказав, що Росія «не стоїть в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення».

Путін неодноразово говорив, що не виключає приєднання Росії до НАТО, «якщо і коли погляди РФ візьмуть до уваги як погляди рівноправного партнера».

Нагадаємо, за останні два тижні Москва випробовує реакцію НАТО: рої дронів атакували Польщу, а три МіГ-31 проникли в повітряний простір Естонії. Експерти попереджають, що недостатня рішучість Заходу лише заохочує Росію до нових провокацій.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін прагне захопити всю Україну, але розуміє, що не зможе. За словами генсека, війна, ймовірно, закінчиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

Генсек НАТО неодноразово заявляв, що союзники працюють над дворівневою системою гарантій безпеки для України, яка має запобігти повторній агресії з боку Росії і гарантувати безпеку України на високому рівні. Перший рівень – це встановлення мирної угоди або припинення вогню, а другий – конкретні гарантії, які нададуть США та Європа.

