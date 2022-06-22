Росія отримала ще один ляпас від Литви

Литва припинила розслідування нападу на представника дипмісії РФ

Прокуратура Литви припинила розслідування у справі про напад на російського дипломата, який стався у лютому. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ із посиланням на прессекретаря Генпрокуратури республіки Олену Мартіонене.

За її словами, досудове розслідування нападу на представника дипмісії, яке сталося біля посольства Росії 24 лютого, припинено через «відсутність діяння, яке має ознаки кримінального злочину або провину».

Про те, що на російського дипломата напали у Вільнюсі, стало відомо на початку березня. У Міністерстві закордонних справ Росії зажадали від компетентних органів Литви вжиття заходів щодо захисту російських дипломатичних та консульських представництв та їх співробітників.

Нагадаємо, Держдеп США відреагував на погрози Кремля до Литви.

Нагадаємо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

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