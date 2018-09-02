Грати в гру, нав’язану росіянами, небезпечно для всіх

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пенсійна реформа Путіна, Сенцов і при чому тут вбивство Захарченка

РФ давно готувалися до виведення Захарченка із керівництва «ДНР». Але каталізатором саме для вбивства, а не почесного вигнання, стало підвищення пенсійного віку для росіян. Але в наших широтах цей факт почнуть трактувати по-іншому. Цілий ряд політиків і експертів почне говорити про те, що «Порошенко домовився з Путіним про війну»

Принцип, якщо ти не знаєш, як вирішити якесь внутрішнє питання – розгорни маленьку переможну війну, став визначальним для нинішнього загострення на Донбасі. Ще в четвер росіяни говорили про вихід на пенсію в 65 років і дозволяли собі в соцмерержах критикувати владу, а вже вчора їм почали нав'язувати нову історію на тему «ми піднімаємося з колін».

Говорячи про реакцію Росії, треба взяти до уваги дві ключові заяви: спікера Держдуми Володіна, який прямо сказав, що це вбивство є кінцем мінського формату ((не)корисні ідіоти в Україні мають напевне бути щасливими) і заяву, розміщену на сайті президента РФ про те, що винні мають бути покарані. Проте, в заяві на сайті Президента РФ для нас більш важлива тональність. Ось лише одна цитата з цієї заяви: «Олександр Володимирович був справжнім народним лідером, сміливою і рішучою людиною, патріотом Донбасу. У важкий для свого рідного краю час він встав на його захист, взяв на себе величезну особисту відповідальність, вів за собою людей».

Одним словом, росіяни вибрали свою лінію поведінки і ця лінія дуже проста: нове нагнітання ситуації. А тепер давайте спробуємо розібрати різноплванові лінії цього нагнітання для того, щоб стало зрозуміло: а що ж буде робитися далі.

Час цієї події співпав з проведенням пенсійної реформи в РФ, яка вперше за весь час правління Путіна призвела до реального масового незадоволення. І прийняття рішення особисто Путіним, щодо підняття пенсійного віку для чоловіків до 65 років не може не сказатися на рівні підтримки самого Путіна. Тому, дуже логічно, що для відвернення уваги було придумане вбивство Захарченка. При цьому, варто для самих себе чітко розуміти, що час Захарченка на посаді ватажка ДНР був уже фактично вичерпаний. І тільки лінивий останнім часом не говорив про те, що його скоро знімуть. Правда, сурковці, які контролювали Захарченка і його вертикаль, ввважали, що можуть переграти силовиків провівши псевдовибори і легітимізувавши Захарченка, але сталося те, що сталося. Захарченко став перш за все жертвою пенсійної реформи в РФ, а, по-друге, він був убитий росіянами через війни за фінансові потоки. Терміново, тимчасово виконуючим обов’язки ДНР став глава адміністрації Трапезников, який є також представником групи сурковців. Тепер, якщо ми говоримо безпосередньо про, так зване, ДНР є лише одне єдине питання: коли сурковці, заради збереження свого життя, присягнуть на вірність силовикам і переорієнтують потоки. Простіше кажучи, для нас, це мишина возня в якій єдиним невідомим є те, чи зіллють Суркова повністю з Донбаса і віддадуть йому ритуальну функцію спілкуватися з Волкером чи все ж дадуть йому ще заробляти на чомусь. Росія починає нову кампанію проти України і буде наполягати на тому, що українці порушили мінський формат і, де-факто, вийшла з нього. При цьому вже сьогодні, максимум завтра, ми матимемо відео якихось людей з “візитками Яроша”, які говоритимуть, що за завданням української влади вони вбили Захарченка і видаватимуть якісь неймовірні подробиці. В практичній площині це призведе до кількох важливих наслідків:

По суті на деякий час росіяни почнуть грати ображених, які змушені призупинити процес обміну полоненими (якого, як ми всі прекрасно знаємо і не було). В наших же широтах, цілий ряд проросійських експертів будуть в один голос говорити, що життя Сенцова в небезпеці через українських диверсантів.

Найближчим часом відновляться в якомусь вигляді гуманітарні конфої і росіяни можуть наростити свою присутність в «ЛДНР». Це в свою чергу призведе до того, що у нас зав’яжеться величезний срач на тему: Порошенко домовився з Путіним, щоб була війна. І тут, на жаль, логічний аргумент, що з Путіним взагалі ні про що домовлятися не можна, а тим бильше про те, що Путін зупиниться, якщо розпочне війну працювати не буде. Люди люблять, щоб їх лякали примітивними одноходівками.

Чи справді справа дійде до ширших бойових дій? В короткостроковій перспективі (до трьох місяців), звичайно ж ні. Чи можна виключати різке загострення в середньостроковій перспективі – ні. Все залежатиме від ходу президентської кампанії, де одним з ключових факторі буде нагнітання росіянами однієї теми: оберете не того, почнеться велика війна.

На міжнародних зустрічах РФ буде грати роль ображеного і почне масовано просувати історії про український тероризм з залученням праворадикальних партій ЄС. Тут не буде нічого нового: вони говоритимуть про те саме тільки іншими словами.

Найголовніше питання, яке стоїть перед нами – це розуміння еліт, що грати в цю гру, нав’язану росіянами, небезпечно для всіх нас. І питання не в тому, хто перерможе Порошенко, Тимошенко чи навіть Гриценко чи Зеленський. Проблема в тому, що для нас ключовим питанням залишається не мир чи війна, а територіальна цілісність, бодай у нинішніх кордонах (розмови про мир на умовах росіян означають розвал країни). На жаль, існує дуже висока вірогідність того, що в війні за президентсво, топ-граці почнуть свідомо чи несвідомо грати по правилам росіян з усіма відповідними наслидками.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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