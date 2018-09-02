Як виглядає «Ташкент» після вибуху. З’явилося фото



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Олександр Тимофєєв («Ташкент») до вибуху

Олександр Тимофєєв прийшов на похорон Захарченка

У Донецьку проходять похорони ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. Прощання з ним було організовано в театрі опери та балету. Про це пишуть «Новини Донбасу».

У Донецьку перекрито рух на вулиці Артема, від Богдана Хмельницького до Садового.

Труна, встановлена із тілом Захарченка у театрі для прощання, закрита.

На заході присутні виконуючий обов’язки ватажка «ДНР» Дмитро Трапєзніков, глава так званого парламенту «ДНР» Денис Пушилін, «президент» так званої Південної Осетії Анатолій Бібілов, а також «міністр доходів ДНР» Олександр Тимофєєв, який отримав важкі поранення після вибуху в ресторані «Сепар».

Олександр Тимофєєв («Ташкент»)

Раніше стало відомо, що бойовики «ДНР» примушують населення окупованих російськими військами територій Донецької області взяти участь у похороні ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, вбитого 31 серпня внаслідок вибуху.

Зазначимо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленій в освітлювальному приладі.

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка.