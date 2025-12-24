Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії масово закриваються заклади громадського харчування

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Росії масово закриваються заклади громадського харчування
У Москві кількість замовлень у закладах харчування за період з січня по жовтень знизилася на 5%
фото з відкритих джерел

У РФ спостерігається значне падіння темпів споживання населенням, що може призвести до кризи

У Росії за рік закрилися 3,7 тис. закладів громадського харчування. Пропагандистські російські ЗМІ зауважують, що це рекордний показник від початку вторгнення Росії на територію України. Про це пише «Главком».

Відомо, що в Росії від початку 2022 року кількість закладів громадського харчування зросла на 2,9%, у 2023 року – на 6,7%, а в 2024 році – на 2%. Однак у листопаді 2025 року бізнеси громадського харчування почали масово закриватися, тому їхня кількість зменшилася на 3,1% до 115 тис. закладів.

Таку тенденцію пов’язують зі зростанням витрат на персонал, оренду, продукти та зі стриманим споживчим попитом. Крім закриття закладів, у тих, що ще працюють, зокрема у Москві, кількість замовлень за період з січня по жовтень знизилася на 5%. Загалом аналітики стверджують, що за останні роки маржинальність ресторанного бізнесу у Росії знизилась вдвічі на 20-25%. Таку статистику повідомляє російське видання «Коммерсантъ» із посиалнням на дані «Сберіндекса».

У Росії за рік закрилися 3,7 тис. закладів громадського харчування
У Росії за рік закрилися 3,7 тис. закладів громадського харчування
фото: скриншот з відкритих джерел

Як повідомила президентка групи X5 Катерина Лобачова, у 2025 році в Росії сповільнилося зростання споживання. Проте раніше цей показник зростав на 6-8%, зараз він сповільнився на 2%. Тож росіяни б’ють на сполох про те, що в РФ відбувається падіння темпів споживання населенням, що може призвести до системної кризи.

Раніше «Главком» писав про те, що попри повномасштабну війну в Україні та численні пакети санкцій, Європейський Союз залишається одним із найбільших споживачів російських морепродуктів. За минулий рік країни блоку імпортували з РФ риби на загальну суму 709 млн євро. Про це пише  «Главком» із посиланням на Euractiv. Основними хабами для російського рибного експорту стали країни з потужною переробною галуззю. До списку лідерів за закупівлями увійшли:

Читайте також:

Теги: росіяни харчування криза бізнес росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч російського диктатора Путіна зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Вражаюча вечеря та незабутня екскурсія Москвою. Як американці «випрошували» мир у Путіна Тема дня
3 грудня, 19:15
Віктор Ющенко вважає, що російський народ, який підтримує свого диктатора, є рушієм, який тримає Росію на плаву
«Біда не тільки в тому, що є маленький Путін». Ющенко розповів, у чому проблема Росії
28 листопада, 07:13
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
10 грудня, 05:44
До повномасштабного вторгнення РФ контролювала близько 32 % Донецької області
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
15 грудня, 14:51
Дрісколл провів переговори з РФ
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
25 листопада, 09:19
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
19 грудня, 03:29
У Росії прогриміли вибухи
Дрони атакували морський порт у Краснодарському краї
22 грудня, 01:53
РФ атакує Україну: Польща активувала авіацію
Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ по Україні
Вчора, 09:05
Володимир Зеленський підкреслив, що мирна угода не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії
Якою буде доля санкцій проти Росії після війни. Зеленський пояснив, що говорить мирна угода
Сьогодні, 10:20

Економіка

У Росії масово закриваються заклади громадського харчування
У Росії масово закриваються заклади громадського харчування
Нафтова пастка: десятки танкерів з російською нафтою застрягли біля берегів Індії та Китаю
Нафтова пастка: десятки танкерів з російською нафтою застрягли біля берегів Індії та Китаю
Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби
Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби
Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко
Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко
Долар втрачає позиції: що стоїть за падінням та чому інші валюти зміцнюються
Долар втрачає позиції: що стоїть за падінням та чому інші валюти зміцнюються
Танкери з російською нафтою утворили затор поблизу Індії та Китаю – Bloomberg
Танкери з російською нафтою утворили затор поблизу Індії та Китаю – Bloomberg

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua