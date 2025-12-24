У Москві кількість замовлень у закладах харчування за період з січня по жовтень знизилася на 5%

У РФ спостерігається значне падіння темпів споживання населенням, що може призвести до кризи

У Росії за рік закрилися 3,7 тис. закладів громадського харчування. Пропагандистські російські ЗМІ зауважують, що це рекордний показник від початку вторгнення Росії на територію України. Про це пише «Главком».

Відомо, що в Росії від початку 2022 року кількість закладів громадського харчування зросла на 2,9%, у 2023 року – на 6,7%, а в 2024 році – на 2%. Однак у листопаді 2025 року бізнеси громадського харчування почали масово закриватися, тому їхня кількість зменшилася на 3,1% до 115 тис. закладів.

Таку тенденцію пов’язують зі зростанням витрат на персонал, оренду, продукти та зі стриманим споживчим попитом. Крім закриття закладів, у тих, що ще працюють, зокрема у Москві, кількість замовлень за період з січня по жовтень знизилася на 5%. Загалом аналітики стверджують, що за останні роки маржинальність ресторанного бізнесу у Росії знизилась вдвічі на 20-25%. Таку статистику повідомляє російське видання «Коммерсантъ» із посиалнням на дані «Сберіндекса».

У Росії за рік закрилися 3,7 тис. закладів громадського харчування фото: скриншот з відкритих джерел

Як повідомила президентка групи X5 Катерина Лобачова, у 2025 році в Росії сповільнилося зростання споживання. Проте раніше цей показник зростав на 6-8%, зараз він сповільнився на 2%. Тож росіяни б’ють на сполох про те, що в РФ відбувається падіння темпів споживання населенням, що може призвести до системної кризи.

