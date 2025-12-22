Головна Світ Політика
Президент Фінляндії пояснив, чому країна не боїться Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президент Фінляндії пояснив, чому країна не боїться Росії
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував суперечливі заяви щодо загроз з боку Росії
фото: Yle

Александр Стубб заявив, що рівень військового стримування Альянсу є настільки високим, що Росія не зацікавлена у прямій агресії. Водночас він визнав обґрунтованими заклики НАТО готуватися до гірших сценаріїв

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Fox News прокоментував суперечливі заяви щодо загроз з боку Росії, які останнім часом лунають від американської розвідки та керівництва НАТО. Про  це повідомляє «Главком».

Під час розмови ведуча процитувала допис директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард, яка заявила, що американська розвідка не вважає росію здатною ані завоювати Україну, ані тим більше здійснити вторгнення в Європу. За її словами, твердження про таку загрозу поширюють «військові яструби глибинної держави» та пов’язані з ними медіа.

У відповідь на питання, хто має рацію: американська розвідка чи Генеральний секретар НАТО, який попереджає Європу про ризик масштабної війни, Стубб заявив, що обидві позиції не суперечать одна одній.

«Я погоджуюся з оцінкою Тулсі Габбард у тому, що рішучість НАТО є настільки високою, що росія не зацікавлена в нападі», – сказав президент Фінляндії.

Він наголосив, що Фінляндія має одну з найпотужніших армій у Європі та найдовший сухопутний кордон із Росією серед країн НАТО – понад тисячу кілометрів. За словами Стубба, країна має обов’язкову військову службу, понад 60 винищувачів F-18, 64 нові F-35, найбільшу артилерію в Європі та далекобійні ракети для застосування на суші, морі й у повітрі.

«Ми маємо ці спроможності не тому, що хвилюємося за Швецію чи Стокгольм. Ми маємо їх для стримування Росії», – підкреслив він.

Водночас Стубб пояснив і позицію Генерального секретаря НАТО Марк Рютте, який публічно закликає європейські країни готуватися до потенційної великої війни. За словами президента Фінляндії, ці заяви спрямовані насамперед на держави Альянсу, які не мають достатніх оборонних спроможностей, і мають на меті стимулювати збільшення оборонних витрат.

«Я вважаю, що і Тулсі Габбард, і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте мають рацію», – резюмував Стубб.

Нагадаємо, що раніше керівництво НАТО неодноразово заявляло, що Росія може становити загрозу для Альянсу в середньостроковій перспективі, закликаючи країни-члени збільшувати витрати на оборону та готуватися до можливих кризових сценаріїв.

Теги: росія НАТО Фінляндія

