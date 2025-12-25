Макрон заявив, що робота «коаліції охочих» продовжиться в січні

Макрон: Поки Росія продовжує свою агресію, Україна продовжує боротьбу та демонструє стійкість

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з генеральним секретарем НАТо Марком Рютте. Вони обговорили ситуацію в Україні та хід роботи, що проводиться в рамках «коаліції охочих». Про це Макрон повідомив у соціальній мережі, пише «Главком».

«Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо ці зусилля з метою надання Україні надійних гарантій безпеки, які є важливою умовою для досягнення міцного та тривалого миру. Поки Росія продовжує свою агресію, Україна продовжує боротьбу та демонструє стійкість. Вона може розраховувати на нашу непохитну підтримку зараз і в майбутньому», – зазначив Макрон.

Зауважимо, що Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації.