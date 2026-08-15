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На окупованій Донеччині безпілотники втретє за тиждень підпалили «Галактику»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На окупованій Донеччині безпілотники втретє за тиждень підпалили «Галактику»
Загарбники у 2024-му перейменували мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на «Галактику» й продовжили вести під цією вивіскою бізнес
фото: соцмережі

Моніторингові канали фіксують пожежу в торговельному центрі одразу після серії вибухів

У тимчасово окупованому Донецьку дрони уразили торговельний центр «Галактика» – станом на зараз будівля горить. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

За даними моніторингового каналу, безпілотники підірвали черговий ТЦ «Галактика» в Донецьку площею 22 760 кв. м – після влучання на території об'єкта виникла масштабна пожежа. Об'єкт, який росіяни називають «віджатим Епіцентром», станом на зараз охоплений вогнем. Деталей про постраждалих поки немає.

На окупованій Донеччині безпілотники втретє за тиждень підпалили «Галактику» фото 1
фото: osint-канал Exile+

Після окупації Донеччини у 2014 році мережу гіпермаркетів «Епіцентр» захопили росіяни й продовжили вести бізнес під новою вивіскою «Галактика» – як у самому Донецьку, так і в інших підконтрольних окупантам містах регіону.

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Не перша атака на мережу «Галактика»

Це вже третій випадок ураження об'єктів мережі лише за останній тиждень. У ніч на 10 серпня дрони атакували ТЦ «Галактика» в окупованій Макіївці – тоді пожежа виникла поблизу проспекту 250-річчя Донбасу. А в ніч на 14 серпня спалахнув однойменний ТЦ в окупованому Єнакієвому – місцеві повідомляли, що перед займанням чули серію вибухів. Сам донецький ТЦ також потрапляв під удар і раніше: у червні безпілотники вже пошкоджували фасад будівлі.

На окупованій Донеччині безпілотники втретє за тиждень підпалили «Галактику» фото 2
фото: соцмережі

У самому Донецьку мережа «Галактика» також має кілька торговельних об'єктів – зокрема в Петровському районі та поблизу залізничного вокзалу. За непідтвердженими даними проросійських джерел, окупаційна адміністрація міста нібито перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нових ударів і намагається перевести частину працівників зі спаленого макіївського центру до донецьких філій – ці заяви незалежно не підтверджені.

Хвиля атак по мережі «Епіцентр» триває і в підконтрольній Україні

Паралельно російські війська цілеспрямовано б'ють по об'єктах мережі «Епіцентр» на підконтрольній Україні території – тобто по власне українському, а не привласненому окупантами бізнесу. Найбільш руйнівним став масований ракетний удар у ніч на 5 серпня, коли було знищено логістичний центр «Епіцентру» в Києві та виробничі потужності в Калинівці – загинув працівник підприємства, ще троє дістали поранення. За кілька днів до того, 26 липня, ударний безпілотник зруйнував єдиний гіпермаркет «Епіцентру» у Кривому Розі, де працювали близько 400 людей.

Нагадаємо, атаки на мережу «Галактика» відбуваються на тлі системних ударів по інфраструктурі тимчасово окупованих територій Донеччини – лише за останній місяць безпілотники регулярно уражали енергооб'єкти в районі Донецька, Макіївки та Горлівки, залишаючи цілі райони без електропостачання.

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Теги: росіяни бізнес Донецьк пожежа безпілотник Макіївка Донеччина поранення

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