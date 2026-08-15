На окупованій Донеччині безпілотники втретє за тиждень підпалили «Галактику»
Моніторингові канали фіксують пожежу в торговельному центрі одразу після серії вибухів
У тимчасово окупованому Донецьку дрони уразили торговельний центр «Галактика» – станом на зараз будівля горить. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
Що відомо про атаку
За даними моніторингового каналу, безпілотники підірвали черговий ТЦ «Галактика» в Донецьку площею 22 760 кв. м – після влучання на території об'єкта виникла масштабна пожежа. Об'єкт, який росіяни називають «віджатим Епіцентром», станом на зараз охоплений вогнем. Деталей про постраждалих поки немає.
Після окупації Донеччини у 2014 році мережу гіпермаркетів «Епіцентр» захопили росіяни й продовжили вести бізнес під новою вивіскою «Галактика» – як у самому Донецьку, так і в інших підконтрольних окупантам містах регіону.
Не перша атака на мережу «Галактика»
Це вже третій випадок ураження об'єктів мережі лише за останній тиждень. У ніч на 10 серпня дрони атакували ТЦ «Галактика» в окупованій Макіївці – тоді пожежа виникла поблизу проспекту 250-річчя Донбасу. А в ніч на 14 серпня спалахнув однойменний ТЦ в окупованому Єнакієвому – місцеві повідомляли, що перед займанням чули серію вибухів. Сам донецький ТЦ також потрапляв під удар і раніше: у червні безпілотники вже пошкоджували фасад будівлі.
У самому Донецьку мережа «Галактика» також має кілька торговельних об'єктів – зокрема в Петровському районі та поблизу залізничного вокзалу. За непідтвердженими даними проросійських джерел, окупаційна адміністрація міста нібито перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нових ударів і намагається перевести частину працівників зі спаленого макіївського центру до донецьких філій – ці заяви незалежно не підтверджені.
Хвиля атак по мережі «Епіцентр» триває і в підконтрольній Україні
Паралельно російські війська цілеспрямовано б'ють по об'єктах мережі «Епіцентр» на підконтрольній Україні території – тобто по власне українському, а не привласненому окупантами бізнесу. Найбільш руйнівним став масований ракетний удар у ніч на 5 серпня, коли було знищено логістичний центр «Епіцентру» в Києві та виробничі потужності в Калинівці – загинув працівник підприємства, ще троє дістали поранення. За кілька днів до того, 26 липня, ударний безпілотник зруйнував єдиний гіпермаркет «Епіцентру» у Кривому Розі, де працювали близько 400 людей.
Нагадаємо, атаки на мережу «Галактика» відбуваються на тлі системних ударів по інфраструктурі тимчасово окупованих територій Донеччини – лише за останній місяць безпілотники регулярно уражали енергооб'єкти в районі Донецька, Макіївки та Горлівки, залишаючи цілі райони без електропостачання.
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