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Свита Путіна знову запустила чутки про застосування ядерної зброї в західних ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Свита Путіна знову запустила чутки про застосування ядерної зброї в західних ЗМІ
Підтверджень того, що Росія безпосередньо готує ядерний удар, наразі немає
колаж: glavcom.ua

Bloomberg пише про побоювання російських чиновників щодо ядерного сценарію, однак жодних ознак практичної підготовки РФ до удару наразі немає

У Росії знову заговорили про можливість застосування ядерної зброї проти України. За даними Bloomberg, дедалі більше російських чиновників, близьких до Кремля, допускають, що Володимир Путін у разі подальшої ескалації може розглянути застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід, пише «Главком».

Видання пов'язує ці побоювання з ескалацією взаємних ударів та фактичним глухим кутом у переговорах про завершення війни. За словами співрозмовників Bloomberg, ця спіраль атак може підштовхнути російське керівництво до ще більш небезпечних сценаріїв.

Водночас Bloomberg не повідомляє про ухвалене Путіним рішення застосувати ядерну зброю. Так само немає даних про переміщення ядерних боєприпасів, приведення ядерних сил у підвищену готовність чи інші практичні кроки, які могли б свідчити про безпосередню підготовку удару.

Росія вже не вперше погрожує ядерною зброєю

Ядерна риторика стала одним із інструментів російського тиску після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, 27 лютого 2022 року Путін наказав перевести російські сили ядерного стримування на особливий режим бойового чергування. Reuters зазначав, що це стало однією з перших масштабних ядерних погроз Москви після початку війни.

Упродовж 2022 року російські посадовці та пропагандисти неодноразово говорили про можливість застосування ядерної зброї на тлі українського контрнаступу. У 2023 році Москва оголосила про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. У 2024 році Кремль продовжив ядерний шантаж. Путін заявляв про готовність Росії до ядерної війни, хоча водночас говорив, що необхідності застосовувати ядерну зброю проти України немає.

Того ж року Москва змінила свою ядерну доктрину. Нові правила розширили перелік обставин, за яких Росія допускає застосування ядерної зброї, зокрема у відповідь на певні масштабні атаки із застосуванням звичайних озброєнь.

Що на це відповідала Україна

Українська влада неодноразово закликала міжнародних партнерів реагувати на ядерні погрози Москви не поступками, а посиленням тиску на Росію. У травні 2022 року Володимир Зеленський заявив, що сама публічна згадка лідером ядерної держави про можливість застосування ядерної зброї має бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій.

Українська сторона також наголошувала, що російський ядерний шантаж має на меті залякати західні країни та стримати їх від подальшої військової допомоги Україні.

Чи є зараз реальна загроза ядерного удару

Попри нові заяви, підтверджень того, що Росія безпосередньо готує ядерний удар, наразі немає. Навіть у попередні періоди різкого загострення американська розвідка оцінювала застосування ядерної зброї як малоймовірне. Reuters у листопаді 2024 року повідомляв, що низка оцінок американської розвідки не виявила підвищення ризику ядерного удару після дозволу Україні застосовувати американські ракети по цілях у РФ.

Наразі повідомлення Bloomberg варто розглядати саме в контексті того, що ситуація для Росії складається не найкращим чином: йдеться про побоювання окремих російських чиновників щодо можливого крайнього сценарію, а не про підтверджену підготовку Кремля до ядерного удару.

Варто нагадати, що очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс заявив, що ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна є свідченням його слабкості, а не сили. На думку американського посадовця, такими заявами Кремль намагається компенсувати невдачі у війні проти України.

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Теги: ядерна зброя росія війна

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