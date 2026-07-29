Перша робоча поїздка прем'єра: Корецький вирушив на Сумщину

Корецький: Сумщина потребує ресурсів і резервів для проходження зими

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький уперше з часу призначення на посаду вирушив у робочу поїздку регіонами – і обрав для цього Сумщину, яку росіяни щодня атакують. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал очільника уряду.

За словами прем'єра, регіон щодня перебуває під обстрілами ворога – йдеться про постійні удари по енергетиці, інфраструктурі, логістиці та цивільних об'єктах.

«Регіон щодня перебуває під обстрілами ворога – постійні удари по енергетиці, інфраструктурі, логістиці та цивільних об'єктах», – написав Корецький.

Головним фокусом візиту очільник уряду назвав підготовку області до зими та виконання плану стійкості. За його словами, Кабмін працює над тим, щоб Сумщина мала необхідні ресурси, резерви та підтримку.

фото: Сергій Корецький/Telegram

Що обговорили з військовими та громадами

У межах поїздки прем'єр зустрівся з військовими, які обороняють північний напрямок, і обговорив із ними актуальні потреби фронту. Корецький подякував захисникам регіону та всього північного напрямку за службу.

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фото: Сергій Корецький/Telegram

Окремо очільник уряду провів зустріч із представниками громад і відвідав об'єкти соціальної сфери. За підсумками зустрічі сторони обговорили основні проблеми територій і визначили першочергові рішення.

відео: Сергій Корецький/Telegram

Не перша заява про підготовку до зими

Це вже не перший крок нового Кабміну, пов'язаний із підготовкою до опалювального сезону: на першому засіданні оновленого уряду Корецький доручив міністрам зосередитися, зокрема, на цьому напрямку, а також на підтримці громадян і бізнесу та виконанні соціальних зобов'язань держави.

Раніше прем'єр також розповідав про пріоритети своєї роботи на посаді, наголошуючи на потребі чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень.

Прифронтова Сумщина вже готувалася до можливих перебоїв і раніше: обласна військова адміністрація розробила план захисту паливної інфраструктури, який передбачає резерви пального та обов'язкові укриття на автозаправних станціях на випадок руйнування стаціонарних об'єктів.

Нагадаємо, напередодні поїздки Корецький зібрав відповідальні міністерства та служби через незадовільне виконання планів стійкості і встановив дедлайн до кінця тижня для звіту про реальний стан справ у кожному регіоні.