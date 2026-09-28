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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Арбузов в Думі. Навіщо це Медведчуку?

glavcom.ua
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Фото: Уніан

Колишній перший віцепрем'єр України та ексголова Національного банку Сергій Арбузов пройшов до Державної думи РФ

Після певних роздумів Володимир Путін прийняв рішення пропустити партію «Справедлива Росія» в Думу. А відтак, там зʼявився колишній голова Нацбанку та в.о премʼр-міністра Украіни Сергій Арбузов.

1. Ще кілька місяців тому російські ЗМІ писали, що одним з головних спонсорів «Справедливої Росії» є Віктор Медведчук. Офіційно це ніяк не прослідковується, але ми маємо два беззаперечних факти: лідер партії Миронов був одним із тих, хто в 2022 році однозначно і багаторазово публічно виступав за те, щоб обміняти Медведчука. А його заступник по партії Бабаков, відомий в Україні, як ексвласник ряду обленерго, заходив в український енерго бізнес багато в чому за сприяння саме Медведчука. Простіше кажучи, Медведчук може виступати тіньовим спонсором керівництва партії.

2. В 2019-21 роках Медведчук взяв під контроль ряд підприємств, перш за все в металургії та вугільній галузі, які раніше контролював Курченко. І з цього моменту він зацікавлений у посиленні своїх політичних позицій на окупованих Донбасі та в Криму.

3. Сам Медведчук балотуватися не може і, думаю, не зможе. Надто негативний у нього бекграунд. В «Єдину Росію» свою людину він завести не може по тих же причинах. З комуністами та ЛДПР нема довірливих стосунків. В той же час йому потрібен такий собі лобіст з мандатом. І, схоже, саме тому, Арбузов опинився на чолі списку СР по всім окупованим територіям.

4. Відкритим залишається тільки одне питання: на скільки Арбузов зможе бути лобістом.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Віктор Медведчук вибори в Росії Сергій Арбузов колабораціонізм

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