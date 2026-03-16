Компанії, що працюють із штучним інтелектом, наймають акторів імпровізації: причина

Основною вимогою до кандидатів є досвід у театрі або імпровізаційній діяльності

Компанії, що розробляють технології штучного інтелекту, почали залучати акторів імпровізації, щоб навчити моделі краще розпізнавати людські емоції та інтонації розмови. Такі вакансії пропонує платформа Handshake AI, яка надає навчальні дані для провідних лабораторій ШІ. Учасники виконуватимуть імпровізаційні сцени онлайн і допомагатимуть моделям відтворювати природну людську комунікацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

У описі вакансії зазначено, що учасники братимуть участь у платному імпровізаційному проєкті для однієї з провідних компаній у сфері штучного інтелекту. Вони працюватимуть під час відеодзвінків з іншими виконавцями, отримуючи короткі підказки або ситуації для спільної імпровізації.

Основною вимогою до кандидатів є досвід у театрі або імпровізаційній діяльності. Також у вакансії наголошують на важливості «емоційної обізнаності», зокрема здатності розпізнавати, виражати й природно переходити від однієї емоції до іншої.

Такі матеріали використовують для вдосконалення великих мовних моделей. Вони можуть успішно виконувати складні завдання, але водночас припускатися помилок у простих речах. Саме тому розробники намагаються усунути ці прогалини за допомогою спеціалізованих наборів даних.

