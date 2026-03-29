Пропаганда та ШІ стали ключовою зброєю Ірану у війні – аналіз The New York Times 

Попри спроби США та платформ соцмереж спростовувати фейки, нові хвилі дезінформації продовжують з’являтися і поширюватися
Іран намагається перехопити перевагу у війні через дезінформацію

Іран розгорнув масштабну інформаційну війну, намагаючись підірвати підтримку військової кампанії США та Ізраїлю і відвернути увагу від власних втрат на полі бою. Про це пише The New York Times, передає «Главком».

Як зазначає видання, державні медіа Ірану та пов’язані мережі системно поширюють пропаганду, перебільшені наративи та відверті фейки. Зокрема, в інтернеті з’являлися сфабриковані відео атак, де серед них ролик із нібито ракетним ударом по острову Ліберті в гавані Нью-Йорка.

У цих матеріалах також активно дискредитують президента США Дональда Трампа, зображаючи його «кровожерливим лідером», а також просувають інші маніпулятивні теми, включно зі справою Джеффрі Епштейна.

Значна частина контенту створюється із застосуванням генеративного штучного інтелекту, що дозволяє робити фейки більш реалістичними. Матеріали швидко поширюються через X, TikTok, Instagram, Facebook та Bluesky і набирають мільйони переглядів ще до того, як їх встигають спростувати.

За даними дослідників, Іран фактично використовує інформаційну війну як інструмент, співставний за впливом із його можливістю впливати на глобальні енергоринки, зокрема через загрозу перекриття Ормузької протоки.

Директор Центру медіа-криміналістики Університету Клемсона Даррен Лінвілл заявив, що Іран наразі має перевагу в інформаційному просторі.

«Вони виграють пропагандистську війну», – сказав Даррен Лінвілл, додавши, що Іран готувався до такого конфлікту десятиліттями.

Як зазначає The New York Times, інформаційні операції Ірану підсилюють Росія та Китай, які поширюють подібні наративи та критикують рішення Вашингтона.

Аналітики компанії Graphika зафіксували, що російські та китайські державні медіа синхронно підсилюють меседжі Тегерана, і навпаки.

Зокрема, вони просувають твердження про те, що війна нібито була розпочата для відволікання уваги від матеріалів, пов’язаних зі справою Епштейна. Через обмежений доступ до інтернету всередині країни Іран орієнтує інформаційні кампанії переважно на зовнішню аудиторію.

Дослідники виявили щонайменше 62 скоординовані акаунти, які поширювали проіранський контент різними мовами. Частина з них видавала себе за користувачів із Техасу, Каліфорнії, Венесуели, Чилі, а також з Англії, Шотландії та Ірландії.

Як пише видання, ці акаунти часто копіювали або цитували дописи відомих західних інфлюенсерів, зокрема Джексона Гінкла та Маріо Навфала.

Окремі кампанії будувалися навколо конкретних інформаційних приводів. Наприклад, після інтерв’ю Такера Карлсона з Джо Кентом уривок розмови спочатку опублікував російський канал RT, після чого його одночасно поширили десятки акаунтів.

Як зазначає правозахисна організація Honest Reporting, це виглядало не як органічна вірусність, а як скоординована кампанія з просування конкретного меседжу: що Ізраїль нібито втягнув США у війну.

За даними компанії Cyabra, лише за перші два тижні війни проіранський контент набрав понад 145 мільйонів переглядів, із яких 72% у TikTok.

У компанії наголошують, що кампанія має ознаки «чіткої координації»: повторювані меседжі, однакові хештеги та синхронні сплески активності.

«Ця тактика дозволила мережі швидко заполонити інформаційне середовище та домінувати в онлайн-дискусіях», – зазначають аналітики.

