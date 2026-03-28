Головна Техно Телеком
search button user button menu button

WhatsApp представив масштабне оновлення: що змінилось

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
WhatsApp презентував низку нових корисних функцій
фото: depositphotos.com

Популярний месенджер WhatsApp презентував низку нових функцій, спрямованих на полегшення управління бесідами, спрощення переходу між платформами та впровадження штучного інтелекту в редагування фото.

Про розширення можливостей додатка WhatsApp повідомили в офіційному блозі компанії. Розробники зосередилися на найбільш затребуваних запитах користувачів: від оптимізації пам’яті пристрою до інтеграції Meta AI. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на блок компанії.

Розумне управління пам'яттю та файлами

WhatsApp впроваджує інструменти, які дозволяють знаходити та видаляти великі файли безпосередньо всередині конкретних бесід. Це розв’язує проблему нестачі місця на смартфоні без радикального кроку – видалення всієї переписки.

«Ви також можете очистити лише медіафайли з бесіди, зберігаючи при цьому історію самих текстових повідомлень», – зазначають у компанії.

Кросплатформенність та мультиакаунти

Однією з найбільш очікуваних функцій став оновлений механізм «Перенесення бесід». Відтепер історію чатів, включаючи фото та відео, можна офіційно переносити між операційними системами iOS та Android.

Крім того, користувачі iPhone нарешті отримали можливість одночасно використовувати два облікові записи на одному пристрої. Раніше ця функція була доступна лише для власників Android. Це дозволить розділити робочі та особисті чати без необхідності носити з собою другий телефон.

Meta AI: ретуш фото та чернетки відповідей

Месенджер продовжує інтеграцію штучного інтелекту в повсякденне спілкування:

  • Фоторедактор на базі ШІ: Користувачі зможуть ретушувати знімки безпосередньо перед надсиланням. Meta AI допоможе видалити зайві об'єкти, змінити фон або застосувати художні стилі.
  • Інтелектуальні чернетки: Функція допомоги з написанням повідомлень пропонуватиме варіанти відповідей, базуючись на контексті поточної розмови.
  • Контекстні наклейки: Тепер під час введення смайликів система автоматично пропонуватиме релевантні стікери.
  • У компанії попередили, що деякі функції Meta AI на початковому етапі можуть бути доступні не в усіх регіонах.

Серед дрібніших, але зручних змін – покращена навігація в медіатеці та швидкий доступ до архівних чатів. Оновлення вже почало поступово з'являтися в магазинах додатків App Store та Google Play.

Теги: WhatsApp штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua