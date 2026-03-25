Не тільки BMW: ще один великий виробник авто замінює людей роботами-гуманоїдами (відео)

Renault масштабує використання гуманоїдів

Французька група Renault приєднується до глобальних лідерів автопрому, які впроваджують антропоморфних роботів у виробничі процеси. Компанія планує розширити використання людиноподібних машин на більшу кількість своїх підприємств для автоматизації складних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на компанію.

Компанія Renault оголосила про плани розмістити 350 людиноподібних роботів зі штучним інтелектом під назвою Calvin-40 на своїх діючих заводах протягом наступних 18 місяців. Це одне з найбільших впроваджень людиноподібних роботів зі штучним інтелектом в діюче виробництво в автомобільній промисловості.

Людиноподібні роботи Calvin вже працюють на одному із заводів компанії Renault у Франції. Наразі вони виконують операції, пов'язані з автомобільними шинами, включно з їхнім підйомом і переміщенням у рамках виробничого процесу.

Людиноподібні роботи можуть переміщатися заводськими цехами, транспортувати матеріали та взаємодіяти з обладнанням і виробничими лініями без необхідності серйозних змін інфраструктури заводу. Підхід Renault передбачає, що людиноподібні роботи можуть використовуватися для доповнення наявних систем автоматизації, а не для їх повної заміни.

Як відомо, німецький автовиробник BMW вже активно використовує людиноподібних роботів для виробництва автомобілів.

«Главком» писав, що на заводі BMW у Сполучених Штатах Америки завершився масштабний етап випробувань гуманоїдів Figure 02, які працювали на рівні з людьми – за чітким графіком та з реальними виробничими планами. Тепер такі випробування роботі буде перенесено на заводу у Німеччині.

