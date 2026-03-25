Не тільки BMW: ще один великий виробник авто замінює людей роботами-гуманоїдами (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Роботи зі штучним інтелектом допомагають у виробництві
фото: скрин з відео

Renault масштабує використання гуманоїдів

Французька група Renault приєднується до глобальних лідерів автопрому, які впроваджують антропоморфних роботів у виробничі процеси. Компанія планує розширити використання людиноподібних машин на більшу кількість своїх підприємств для автоматизації складних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на компанію.

Компанія Renault оголосила про плани розмістити 350 людиноподібних роботів зі штучним інтелектом під назвою Calvin-40 на своїх діючих заводах протягом наступних 18 місяців. Це одне з найбільших впроваджень людиноподібних роботів зі штучним інтелектом в діюче виробництво в автомобільній промисловості.

Людиноподібні роботи Calvin вже працюють на одному із заводів компанії Renault у Франції. Наразі вони виконують операції, пов'язані з автомобільними шинами, включно з їхнім підйомом і переміщенням у рамках виробничого процесу.

Людиноподібні роботи можуть переміщатися заводськими цехами, транспортувати матеріали та взаємодіяти з обладнанням і виробничими лініями без необхідності серйозних змін інфраструктури заводу. Підхід Renault передбачає, що людиноподібні роботи можуть використовуватися для доповнення наявних систем автоматизації, а не для їх повної заміни.

Як відомо, німецький автовиробник BMW вже активно використовує людиноподібних роботів для виробництва автомобілів. 

«Главком» писав, що на заводі BMW у Сполучених Штатах Америки завершився масштабний етап випробувань гуманоїдів Figure 02, які працювали на рівні з людьми – за чітким графіком та з реальними виробничими планами. Тепер такі випробування роботі буде перенесено на заводу у Німеччині.

До слова, подружжя з Нідерландів спроектувало та побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту, відмовившись від послуг професійних архітекторів. Щоправда, пара зрозуміла, що повністю покладатися на штучний інтелект не можна. Іноді він давав неточні або навіть вигадані відповіді, особливо коли не мав достатньо інформації.

Теги: автопром Франція автомобіль штучний інтелект авторинок

Читайте також

62-річний Лерібо раніше керував Музеєм д’Орсе та Музеєм Оранжері, а також працював у Луврі на керівних посадах
Лувр отримав нового директора
26 лютого, 02:13
Шведський міністр оборони Пол Йонсон допустив зв’язок дрона з російським флотом
Міністр оборони Швеції відреагував на появу російського дрона біля авіаносця
26 лютого, 20:47
Унаслідок загорання згорів Chrysler, значних ушкоджень зазнали ще два транспортні засоби, що знаходились поряд
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі
9 березня, 09:50
Президент Франції Еммануель Макрон відкинув аргумент про нафтову кризу для зняття санкцій з РФ
Макрон відреагував на ідею скасувати санкції з російської нафти
11 березня, 19:48
Автівка Армані чудово збереглася
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
13 березня, 08:31
Президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого миру
Зеленський прибув до Франції
13 березня, 08:55
Люди блокують машину військових
На Волині натовп заблокував військових посеред села (відео)
18 березня, 16:51
Обвинувачений залишив машину з вибухівкою біля кафе
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
22 березня, 16:15
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
23 березня, 22:52

HiTech

NASA скорочує деякі польоти у космос: у чому причина
NASA скорочує деякі польоти у космос: у чому причина
Не тільки BMW: ще один великий виробник авто замінює людей роботами-гуманоїдами (відео)
Не тільки BMW: ще один великий виробник авто замінює людей роботами-гуманоїдами (відео)
«Метінвест» визнано одним із ключових AI-лідерів України: як технології штучного інтелекту інтегровані у металургію
«Метінвест» визнано одним із ключових AI-лідерів України: як технології штучного інтелекту інтегровані у металургію
РФ вперше після ремонту майданчика запустила ракету в космос
РФ вперше після ремонту майданчика запустила ракету в космос
Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
Українська компанія домовилася зі SpaceX про запуск супутників: деталі
Українська компанія домовилася зі SpaceX про запуск супутників: деталі

Новини

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
