Держдума вигадала заняття для росіян під час відсутності інтернету

Депутати російської Держдуми знайшли «користь» від відключень інтернету

У Державній думі Росії запропонували оригінальний спосіб подолання демографічної катастрофи в країні. Депутат Віталій Мілонов закликав росіян використовувати періоди відключення інтернету для занять сексом та покращення показників народжуваності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За словами політика, сучасні технології є головною перешкодою для створення нових сімей та народження дітей. Мілонов переконаний, що замість спілкування одне з одним, громадяни витрачають час на «безглузде сидіння в гаджетах».

«Інтернет у зачатті дітей – це перешкода. А його відсутність, навпаки, може повернути людей до життя. Коли зникає зв'язок, у людей з'являється час згадати про традиційні цінності та одне про одного», – заявив депутат.

Зауважимо, подібна заява прозвучала на тлі частих проблем із доступом до популярних сервісів та уповільнення роботи іноземних платформ у Росії.

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями. Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

Зазначається, що влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг, присвячений протесту проти заборони в Росії Telegram, «білих списків» та інших обмежень інтернету.

Нагадаємо, у Росії масштабні перебої з мобільним інтернетом почали серйозно впливати на повсякденне життя людей та бізнес. У Москві користувачі скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, дзвінками та навіть SMS. Через це перестають працювати звичні сервіси: від таксі до доставки їжі. Такі перебої мають безпрецедентний характер і вже змушують людей шукати альтернативи – від паперових карт до рацій.