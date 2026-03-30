Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Держдума вигадала заняття для росіян під час відсутності інтернету

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Держдумі РФ назвали інтернет перешкодою для зачаття дітей
фото з відкритих джерел

Депутати російської Держдуми знайшли «користь» від відключень інтернету

У Державній думі Росії запропонували оригінальний спосіб подолання демографічної катастрофи в країні. Депутат Віталій Мілонов закликав росіян використовувати періоди відключення інтернету для занять сексом та покращення показників народжуваності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За словами політика, сучасні технології є головною перешкодою для створення нових сімей та народження дітей. Мілонов переконаний, що замість спілкування одне з одним, громадяни витрачають час на «безглузде сидіння в гаджетах».

«Інтернет у зачатті дітей – це перешкода. А його відсутність, навпаки, може повернути людей до життя. Коли зникає зв'язок, у людей з'являється час згадати про традиційні цінності та одне про одного», – заявив депутат.

Зауважимо, подібна заява прозвучала на тлі частих проблем із доступом до популярних сервісів та уповільнення роботи іноземних платформ у Росії. 

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями. Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

Зазначається, що влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг, присвячений протесту проти заборони в Росії Telegram, «білих списків» та інших обмежень інтернету.

Нагадаємо, у Росії масштабні перебої з мобільним інтернетом почали серйозно впливати на повсякденне життя людей та бізнес. У Москві користувачі скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, дзвінками та навіть SMS. Через це перестають працювати звичні сервіси: від таксі до доставки їжі. Такі перебої мають безпрецедентний характер і вже змушують людей шукати альтернативи – від паперових карт до рацій. 

Читайте також:

Теги: діти росія інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua