У Франції батько два роки тримав сина у зачиненому фургоні

Чоловік закрив у фургоні свого сина у 2024 році – поліція знайшла дитину у позі ембріона, голим та накритим ковдрою на купі сміття та екскрементів

Жахлива історія розгорнулася в невеликому селі Хагенбах у Франції. Місцевий прокурор Ніколас Хейц повідомив про порятунок 9-річного хлопчика, якого власний батько тримав замкненим у фургоні з 2024 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Поліція прибула на місце після дзвінка чоловіка, який почув дитячий крик. Правоохоронцям довелося силою відчиняти двері вантажівки. Всередині вони виявили виснажену дитину, яка лежала гола серед сміття та бруду. Через тривале перебування в обмеженому просторі та нерухомому стані хлопчик втратив здатність ходити. За словами дитини, він не мився протягом усіх років ув'язнення.

Батько затриманий і вже надав свідчення. Він стверджує, що замкнув сина у листопаді 2024 року, щоб нібито вберегти його від психіатричної лікарні, куди хлопчика хотіла відправити мачуха. Проте прокурор наголосив, що жодних медичних підстав для цього не було: до зникнення дитина мала хороші оцінки в школі та не виявляла ознак психічних розладів.

Аби приховати злочин, батько та його партнерка вдалися до маніпуляцій: родичам і друзям казали, що дитина перебуває на лікуванні, а вчителям у школі повідомили про переведення хлопчика до іншого навчального закладу.

Батькові висунуто офіційні звинувачення у викраденні та незаконному утриманні, він перебуває під вартою. Його партнерка, яка заперечує, що знала про місцеперебування дитини, звинувачується у ненаданні допомоги неповнолітньому. Наразі вона під судовим наглядом.

Ще двох дітей, які проживали в родині (12-річну сестру хлопчика та 10-річну доньку партнерки), передали під опіку соціальних служб. Прокуратура продовжує розслідування, щоб з'ясувати, чи був ще хтось причетний до багаторічного катування дитини.

